柯文哲三大案調查報告　戴錫欽曝最新進度

▲台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市議會日前開議，由於下半年進入預算會期，台北市長蔣萬安今（9）午率市府團隊拜會國民黨團，說明重大議案爭取支持。由於議會成員銳減，議長戴錫欽提醒，市政府必須在很多重大法案加強跟朝野各黨團溝通。另外，針對柯文哲三大案調查報告部分，戴說，目前僅北士科完成報告，京華城在初稿階段、監視器案則無新進度。

針對此次市府團隊來議會黨團報告，議長戴錫欽說，很多局處是因為求好心切，把自己有新增或是變動的議案包括預算案等等，列入重大法案爭取朝野各黨派的認同跟支持，但是事實上，很多是屬於例行性或沒有到那麼重大、特別的議案法案跟預算，如果列進去的話，反而會引起不必要的誤會。

戴錫欽建議，市府應該有一個通盤重大法案議案標準，也許是有新增或是有重大變革，例如重大追加預算超過原來編列額度，這當然要跟朝野各黨團議員做報告說明解釋，增加預算或法案通過的機會。

戴錫欽說，今天只是第一次的溝通，也希望透過這樣的溝通，包括未來市長也會率領各局處跟其他黨團做溝通，能更支持市政府的政策方向。

至於藍營席次銳減問題，戴錫欽說，這段期間包括立委選舉或其他因素，本來從這屆一開始的61席議員現在是54席議員，現在按照目前席次的話，國民黨團可行使職權的議員大概也剛好一半左右，所以未來市政府必須在很多重大法案跟議案加強跟國民黨籍議員溝通之外，也要加強跟其他政黨、黨團包括無黨籍議員的溝通，這樣才能有辦法形成多數來支持這些預算跟法案。

而針對各界關注的柯文哲三大案調查委員會報告部分，戴錫欽說，目前只有北士科的調查報告送到大會，京華城部分僅初稿出來、還沒完全確定。戴說，大家目前共識是等到北士科跟京華城的案子都送進來後，依程序送大會處理。

至於監視器案的部分，戴錫欽說，目前還沒有進一步的進度，這部分要看調查小組運作的狀況，且此案目前還在偵辦中，調查過程中也有碰到一些困難，所以會按照實際狀況，目前初步共識會把北市柯跟京華城案子送到大會後按照相關程序處理。