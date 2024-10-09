綠樂觀看朝野和解飯「會破冰不破局」　沙盤推演「盡力搭台盼好結果」

▲桌榮泰剛上任時拜會韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（9日）召開第二十一屆第九次中常會，據了解，會中主要討論總預算卡關一事，與會常委也關心本周五（11日）由立法院長韓國瑜召集的「和解飯」，據轉述，黨團幹事長吳思瑤會中對該場餐敘表達樂觀態度，「應該會破冰、不會破局。」也與列席政院代表沙盤推演。與會成員私下透露，該搭台、該和解都盡力去做，近期風災下在野黨也有感受到壓力，私下透露善意，盼能有好的結果。

明年度中央政府總預算遭在野黨聯手退回立法院程序委員會，為化解僵局，在行政院長卓榮泰拜會立法院長韓國瑜，兩人「溫暖咖啡會」後，由韓國瑜搭起對話平台，中間一度因「山陀兒」颱風延期，最終敲定，11日中午邀請三黨黨團幹部與政院代表吃「和解飯」。

民進黨今日中常會也討論此事，據轉述，黨團總召柯建銘因開刀身體仍在復原未能出席，黨團幹事長吳思瑤則談到，禮拜五要吃和解飯，黨團期待往好的方向，「應該會破冰、不會破局。」而民眾黨近期也有提出像是2758號決議、考試院人事權協商，黨團也期待達成共識。

吳也提到，除總預算案外，也希望韓國瑜院長盡速召集協商，讓另外三大人事案能夠進行。據了解，包含黨籍立委在內的所有中常委都關心總預算案一事，而此次行政院副院長鄭麗君也有列席，會中也針對週五和解餐敘談話沙盤推演，確定策略及方向，最終拍定立場一致，就是靜待周五餐敘結果，並希望達成好的共識，主席賴清德也表達認同。

有與會成員透露，樂觀看待周五「和解飯」，作為執政黨，該搭台的、該和解的都會盡力去做，因為近日颱風釀災，包含在野黨部分區域立委下也有感受到壓力，私下釋出善意，就期盼能有好的結果。