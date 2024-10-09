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10／10臺北應援！國慶升旗路跑7時登場　蔣萬安領跑、壯寶熊讚帶領暖身操

▲▼台北市,國慶活動,慢跑活動,特色市集,文創小物,蔣萬安。（圖／臺北市政府觀光傳播局提供）

▲臺北市政府將於明(10)日上午7時，在市民廣場舉辦「中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動」。（圖／臺北市政府民政局提供）

生活中心／綜合報導

臺北市政府將於明(10)日上午7時，在市民廣場舉辦「中華民國113年國慶升旗暨慶祝活動」，臺北市長蔣萬安將親自出席升旗典禮，與現場市民朋友一起慶祝中華民國113年生日。今(113)年國慶升旗暨慶祝活動以「龍慶雙十，臺北應援」為主標，傳遞臺北的龍馬精神，營造一場全民活力盛宴！

今年的臺北市國慶升旗典禮除升旗儀式外，將舉辦一場充滿活力與健康氛圍的特色慢跑活動，藉此響應即將到來的2025雙北世界壯年運動會，進一步推廣臺北健康城市的形象。當天將由臺北市長蔣萬安及各局處首長帶領市民朋友於臺北市政府前預備起跑，還有壯寶、熊讚雙寶及味全龍啦啦隊帶領大家進行暖身操，在晨曦中展開全新活力的一天。

路跑動線將沿市政大樓周邊道路（市府路、松高路、松智路、松壽路）繞三圈，已報名並中籤參加路跑的民眾，完成後可憑參賽手環兌換慢跑好禮「國慶限定運動浴巾」1條。同時也邀請市民朋友共同響應國慶穿搭國旗意象服飾及配件，為國慶日增添熱鬧歡樂的氣氛！

此外，今年國慶特色市集與臺北市特色市集品牌「混市集」合作，提供市民朋友參加升旗、健康慢跑後，可至市集享用美食，展攤包含早餐、甜點小食、飲品及文創小物等等多元類型；響應2025雙北世界壯年運動會，還設有運動體驗攤位，完成運動體驗集章送限量精美小物1份，邀請大小朋友在臺北市國慶升旗典禮一同感受城市活力。

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