　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中式英文」掰了！北京地鐵「站」的 Station 回來了

北京地鐵太陽宮站。（圖／維基百科 CNHowey作品，CC BY-SA 4.0：https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=144587672）

▲北京地鐵太陽宮站。（圖／維基百科 CNHowey作品，CC BY-SA 4.0

文／中央社

北京地鐵站在經歷冬奧時期的「中國式英文」洗禮後，「站」名的翻譯從漢語拼音的「Zhan」，又悄然改回英文的「Station」。事實上，在北京，拼音與英文並存的的標誌，已成為這座城市的獨特風景。

2022年初在舉行冬季奧運的前夕，北京地鐵站的中英文名，英語翻譯幾乎全部消失，代之以漢語拼音，地鐵站使用了40年的英文Station大多改為拼音的Zhan。

當時的更動幅度之大，連標誌方位的East、West、South、North也全部變成dong、xi、nan、bei。比如，北京南站「Beijing South Railway Station」，就搖身一變成了「Beijingnan Zhan」。

這樣的更動在當時引起了不少爭議與議論，公眾的討論焦點在於站名的英文標示原是要方便外國旅客出行，但「中國式英文」疑似是用來彰顯「文化自信」，抑或是「中國與世界隔絕」的前兆。

隨著疫情解封之後，2023年中旬陸續有北京市民發現，「Station」的英文翻譯回來了，一些站名將「Zhan」改為「Station」。據了解，2024年夏天起，新的標準要求車站將「站」譯為「Station」，又重回了站名英譯時代。

中央社記者實地前往北京市區內的幾個地鐵站查看，比如王府井站、北海北站、東大橋站等，都以Station取代了Zhan。不過，這種漢語拼音與英文翻譯的標示已經混合在北京各種交通指示上，根據記者實地所見，例如「芳草地西街」，就有「FANGCAODI XI JIE」與「FANGCAODI West St」兩種不同版本。

標示方向與街道的譯名有漢語拼音與英文版本。街道拼音的JIE與英文的St（英文street的簡寫）混用在北京各個路標上，似乎沒有規則可言。

公車站的翻譯，比如東大橋公交場站則翻譯為「DONG DA QIAO GONG JIAO CHANG ZHAN」的全漢語拼音。譯名的不統一也相當反應出了「中國特色」。

有中國民眾認為，不統一的翻譯名稱會讓外國旅客感到混亂，不利國際接軌，但也有中國人打趣地說，要讓外國遊客習慣漢語拼音，這是中國特色之一，畢竟誰都知道「RMB的意思為人民幣」。

ET快訊
汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12
鐵頭汪建民離世　謝祖武難過：還記得尚智嗎
汪建民最後身影曝光　暴瘦12kg...頭髮全掉光
快訊／汪建民過世　馬國畢哽咽發聲
汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭
汪建民癌逝　最後發文曝光
汪建民肺腺癌逝！8症狀「常被誤認感冒」　75%發現已晚期
汪建民癌細胞擴散頸椎　生前電療65次崩潰：拜託帶走我
快訊／汪建民病逝　享年56歲
快訊／總預算案又被擋！　莊瑞雄爆氣拍桌
快訊／輔大女學生遭撞飛　頭部「鮮血直流」命危
iPhone買貴了？這國「激安價」外國客飛來搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「中式英文」掰了！北京地鐵「站」的 Station 回來了

再次破歷史紀錄！　A股首日兩市成交額「僅20分鐘」突破1兆

A股逼近漲停開盤　退市17年老股民找存摺重新開戶

A股開盤三指大幅開高！　上證指數「漲幅超10%」…半導體居前

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她理智線斷：要24小時在線？

爬上休旅車蹦跳！男童被抓大哭求饒：我是小孩　下秒偷打女車主

鐵板牛肉一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！店家拒賠：菜絕對沒問題

中國將推重大財政刺激措施　 瑞銀：估規模「達9兆元」

調升高陸股評級至「超配」　高盛估還能上漲15%

陸2歲女童家門口走失13天！　最終「溺死」在離家60km河邊

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

吳宗憲留3房給鹿希派！　「會投資有P用，會投胎才重要」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

「中式英文」掰了！北京地鐵「站」的 Station 回來了

再次破歷史紀錄！　A股首日兩市成交額「僅20分鐘」突破1兆

A股逼近漲停開盤　退市17年老股民找存摺重新開戶

A股開盤三指大幅開高！　上證指數「漲幅超10%」…半導體居前

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她理智線斷：要24小時在線？

爬上休旅車蹦跳！男童被抓大哭求饒：我是小孩　下秒偷打女車主

鐵板牛肉一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！店家拒賠：菜絕對沒問題

中國將推重大財政刺激措施　 瑞銀：估規模「達9兆元」

調升高陸股評級至「超配」　高盛估還能上漲15%

陸2歲女童家門口走失13天！　最終「溺死」在離家60km河邊

幫友喬債務！他蝴蝶刀猛刺肚「險剁掉4指」　桃園莽男下場曝

管理費每坪15元漲到70元　他們不服提告卻被打臉

女移工躺床產子！監委轟「挑起矛盾」被罵爆刪文了　改貼1報導

汪建民「冒2平凡徵兆」一查竟是罹癌！腦內還有2腫瘤　暴瘦12kg眼凹陷

告別《台灣靈異事件》夥伴鐵頭　謝祖武喊話汪建民：還記得尚智嗎

王世堅新會期又送禮　送台灣拼圖勉勵卓榮泰：要忍辱負重團結藍綠白

小資女孩晉升時尚圈必備！爆紅NB「蛋殼鞋」WRPD Runner與超仙新款327讓你回頭率UPUP

台積電穩住千元！漲5元收1010　台股小跌91點來到22611點

汪建民「颱風天上通告」最後公開身影曝光！暴瘦12kg 頭髮全掉光

汪建民寶媽差12歲姐弟戀太轟動！　她曾淚吐「交往委屈」：我哭死了

大陸熱門新聞

太香了！店員幫烤肉突夾1塊自己吃...客人看傻眼

菜一上桌「20隻小蟑螂秒竄出」！他嚇壞食慾全無

男童爬上休旅車蹦跳！被抓大哭：我是小孩

家長深夜連環call！訊息跳出「3字」她秒理智線斷

陸「變形金剛車」6分鐘變宴會廳 可擺「24桌酒席」容納200人

北京地鐵「站」的Station回來了

男童逛車展撞凹9000萬超跑！家長臉綠忙交涉

陸2歲娃走失13天…溺死在離家60km河邊

台男撤黎稱祖國是中國 陸網嗆：很假

A股牛市是起點？專家：關鍵在12月

節後首開盤即下班！A股三指大幅開高

刷新紀錄！A股兩市成交額僅20分破1兆

瑞銀：中國將推重大財政達9兆元

A股逼近漲停開盤 退市17年老股民找存摺重新開戶

更多熱門

相關新聞

6萬年一遇！紫金山-阿特拉斯彗星現蹤 北京民眾肉眼直擊

6萬年一遇！紫金山-阿特拉斯彗星現蹤 北京民眾肉眼直擊

大陸《央視》今（2）日清晨拍下6萬年一遇的C/2023 A3彗星，也就是由大陸中科院紫金山天文台近地天體望遠鏡於2023年1月9日首次發現的紫金山-阿特拉斯彗星，從北京國貿建築群旁現蹤，朝肉眼所及的天際線穹頂處飛行，隨後在日出朝霞的光線下失去身影。

北京強調助企業　專家：振作民營環境訊息更明確

北京強調助企業　專家：振作民營環境訊息更明確

轉隊一樣強！　陳盈駿率北京3連勝

轉隊一樣強！　陳盈駿率北京3連勝

陸遊客旅遊海邊撿到龍涎香！價值超3600萬 業內專家：仍須鑑定

陸遊客旅遊海邊撿到龍涎香！價值超3600萬 業內專家：仍須鑑定

直擊！北京蘋果、華為首賣大PK

直擊！北京蘋果、華為首賣大PK

關鍵字：

北京中式英文音譯漢語拼音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／56歲汪建民離世！

超吃流量App排行　第一名台灣人都在用

路易莎爆「投資虧損」　重訊公布損失總額

「PEETA葛格」驗尿陰性　涉持毒遭偵辦

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

柯文哲「貼身帳房」出逃日本！　被叮囑：把錢保護好

獨／森林系餐廳「Thai J」宣布歇業

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

柯文哲「2度拒應訊」內幕！　底牌被掀破防了

柯文哲「期約收賄」鐵證曝：小沈很小氣

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

愛愛10-15分最好「太久會破皮」　醫建議結束快做一事

67歲阿吉仔錄中國國慶影片炎上！妻無奈揭真相

樂天女孩死會+1！

柯文哲貼身帳房「橘子」起底　現金、USB都她管

更多

最夯影音

更多

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

埔里「流浪一哥」遭騎士撞命危　肇逃畫面曝！8車經過全無視

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

Toyz入獄「手搖店嚴重虧損」　蹦闆曝最大原因：真的不賺錢

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面