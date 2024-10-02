6萬年一遇！紫金山-阿特拉斯彗星現蹤　北京民眾肉眼直擊

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》今（2）日清晨拍下6萬年一遇的C/2023 A3彗星，也就是由大陸中科院紫金山天文台近地天體望遠鏡於2023年1月9日首次發現的紫金山-阿特拉斯彗星，從北京國貿建築群旁現蹤，朝肉眼所及的天際線穹頂處飛行，隨後在日出朝霞的光線下失去身影。

▲紫金山-阿特拉斯彗星現蹤。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，據悉，該彗星在10月10日至12日還可觀測，感興趣的朋友可於當日日落後不久向西觀測。

公開資訊顯示，大陸中科院紫金山天文台近地天體望遠鏡發現後，根據彗星命名系統，這顆彗星獲得兩個天文台的名稱，並被正式命名為C/2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS；紫金山－阿特拉斯）彗星。

▲廣州番禺的攝影愛好者拍下紫金山-阿特拉斯彗星。（圖／翻攝百度）

據了解，有攝影師在9月28日凌晨於雲南昭通上空拍到「紫金山-阿特拉斯」彗星，也有廣州番禺攝影愛好者在1日拍下「它」的身影，這顆彗星來自遙遠的奧爾特雲星系，是典型的近拋物線彗星，軌道週期十分漫長。

不過，該彗星擁有極其罕見的亮度，讓地球上的一般民眾憑肉眼就能觀測，在過去8萬年間，這顆彗星尚未以如此近的距離飛掠地球，這顆61751年才到訪地球一次的彗星，正進入最佳觀測期。