陸遊客旅遊海邊撿到龍涎香！價值超3600萬　業內專家：仍須鑑定

▲北京一名王女士在山東威海海邊撿到的物體，疑似為「龍涎香」。（圖／翻攝上游新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

北京一名王女士（化名）近日前往山東威海旅遊時，在海邊撿拾貝殼的過程中，撿到一塊約1公斤重的物體，覺得是價值不菲的「龍涎香」，當她將照片發到網路上時，引起許多人關注。王女士16日與鑒寶網紅連線直播時，對方認為八成是真的龍涎香，總價值800多萬元人民幣（約3600萬元新台幣）。

《上游新聞》報導，對此，威海市海洋發展局有關人士表示，會轉達相關部門。而廈門一家專業鑒定機構的人士表示，從圖片上看很像龍涎香，但價格沒有8000元（人民幣，下同）1克這麼誇張。

王女士撿到的這個物體寬約20公分，表面粗糙，從外表上看多為白色帶點灰褐色，她提到，這物體大約1公斤，放水里能浮起來，能點燃有油脂，「撿的時候還有點臭，坐飛機的時候因為有異味，還經過多重包裝。最近不臭了，也沒有味道，但沾了水還是有點臭。」

對此，王女士撿到「龍涎香」的威海那香海景區工作人員表示，沒聽說過有人在景區撿到龍涎香的消息。同時，威海海洋發展局辦公室的工作人員也強調，「之前沒有聽說過本地有人撿到龍涎香的事情，但可以轉達給相關科室，看是否能夠幫助王女士進行鑒定。」

據悉，100頭抹香鯨中約只有4頭體內可能存在龍涎香，如果直接從抹香鯨體內取出，會散發出腥臭味，只有當「龍涎香醇」含量達到50%，並經過海水十幾年甚至上百年的浸泡洗滌才會有香味飄出，往往被作為高級香水的定香劑，可保持香味持久不散。

擁有大陸全國專業標準化技術委員會（SAC／TC311） 委員、國家調香師認證課專業講師、國家芳香設計師認證課專業講師身份的專家林君如表示，光看照片判斷，有可能是龍涎香，「但品質看著大多是脂肪類物質，龍涎香的成分可能不高，也可能是包裹在裡面，也可能只是一個海洋垃圾，是人類倒入海洋的油脂類垃圾生成的污染物而已。」

廈門一間鑑定機構工作人員則提到，「看外觀是有點像龍涎香，1克8000元有點過了，龍涎香目前的價格主要看成色，（1克）幾百到上千元。」