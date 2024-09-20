直擊！北京iPhone16首賣潮　果粉偏愛「沙漠金」：華為三摺疊機更火

記者任以芳／北京報導

蘋果和華為選在今（20）日首發，蘋果是實體銷售，華為則是線上預購銷售。《東森新媒體ETtoday》直擊北京王府井蘋果旗艦店，早上八點準時開放「預購果粉」進場，因為本月13日先開放預訂，人潮沒有想像中擁擠。不少果粉很興奮，多數人搶到新款沙漠金，也有果粉感覺今年搶購潮沒有太熱門，可能iPhone16和iPhone15功能沒有差別，一方面華為三摺疊機十分熱門，成為蘋果今年首發的勁敵。

▲ 北京王府井蘋果旗艦店今上午八點提前開張，開放先前預購者取實體手機 。（圖／記者任以芳攝）

今年的iPhone系列於9月13日起放預訂，果迷終於等到今開始正式發售，預購者可以先拿到新機。《東森新媒體ETtoday》上午直擊北京王府井蘋果旗艦店，還不到9點，從馬路對面就能見到店內都是人潮，可能今天北京下大雨，沒有預期排隊人潮。

走進北京王府井蘋果旗艦店分成兩區，其中一區是服務9月13日預購果粉，商場10點開門，蘋果門店開特例，今天早上八點開放領取人潮，分散許多排隊人流。

來自北京李先生分享，今年預購很容易，不用搶，按照時間線上預訂就買到了，他搶的是今年新款沙漠金，從進店裡取貨到設定大概半小時搞定，沒有人擠人，流程順暢。

▼ 北京王府井蘋果旗艦店預購消費者取貨人潮。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京王府井蘋果旗艦店預購取貨區。（圖／記者任以芳攝）

記者也直擊，北京王府井蘋果旗艦店內人潮確實沒有往年大排長龍人擠人，甚至店外的黃牛也減少很多，主要蘋果在大陸銷售採取「預購＋實名制」，預購者可以自由取貨，一方面減少黃牛搶貨。

北京王府井蘋果旗艦店另外一區是現場銷售，工作人員也介紹，「iPhone16系列雙鏡頭還能買得到，3個鏡頭款式必須調貨，最快10月中才能取貨。」

工作人員也賣力介紹iPhone16功能，大部分功能跟iPhone15雷同，顏色上面有突破，像是沙漠金十分搶手。今年新出手機還有「微距」模式。以往細拍畫面會失焦，新款16直接拍攝，甚至拉大也不失焦，拍攝更加細緻。

▼北京果粉搶購到沙漠金新機。（圖／記者任以芳攝）

▲ iPhone16新機 ，不少北京果粉預購沙漠金。（圖／記者任以芳攝）

果粉吳小姐接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，「我買的也是沙漠金，今年很好搶！可能功能差不多，今年特別好搶！」

記者追問，「會想買華為三摺疊機嗎？」吳小姐則說，「太貴了！搶不到，搶不到！」

同樣是果粉小林則說，自己平時也會買蘋果手錶、平板和電腦，感覺今年預購跟去年相比沒有太熱，可能大陸國產手機也出新款，尤其是華為三摺疊機一推出，感覺蘋果買氣稍微差一點。

實際搜索大陸各大媒體平台報導，今天有很多自媒體人直播，其他各省的蘋果旗艦店或是分店還是有搶購人潮，iPhone16魅力還是有一定高支持度。

▲ 今天首發的華為三摺疊機採取線上發售。（圖／記者任以芳攝）

同樣選今天首發的華為三摺疊機採取線上發售，北京王府井實體店內還是少數排隊人潮，都是搶看華為首款三摺疊螢幕手機Mate XT，科技幻想變成現實。其中16GB+256GB版本售價19999元（單位：人民幣，同下），換算台幣8.7萬台幣，號稱目前大陸手機機王。

才剛推出受到各界關注，目前預購已經衝到600多萬台，市場價甚至喊到一台10萬元。先前有陸媒報導，多位華為經銷商表示，線上線下都難搶到三摺疊螢幕，首批至少加價一、兩萬元才能買到。不少大陸網友觀望，華為與蘋果的「土洋」手機大戰以後有的打。