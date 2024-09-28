北京強調助企業　專家：振作民營環境訊息更明確

▲中共政治局強調要幫助企業度過難關。（圖／CFP）



文／中央社記者李雅雯台北28日電

中共中央政治局會議強調「要幫助企業度過難關」、「規範涉企執法、監管行為」。專家解析，振作民營經商環境訊息較過往更加清晰，估將從避免公權力「濫管、濫罰」問題著手。

中共中央政治局會議日前召開，坦言中國經濟運作遇到新的情況和問題。會議除了提到財政貨幣政策等訊息外，強調必須幫助企業度過難關，規範涉企執法、監管行為；要推出民營經濟促進法，為非公有制經濟發展營造良好環境。

澎湃新聞28日報導引述多名機構專家解析這場會議對外釋放的訊息。

萬博新經濟研究院長滕泰表示，這場會議明確地規範涉及民營企業的執法、監管行為，目的在於保護民營企業，禁止為了非稅收入（例如罰款）對於民營企業進行不正常的執法行為。

滕泰指出，先前一些地方出現為了獲取非稅收入，執行不正常執法的現象，這也導致社會輿論對於民營經濟的預期產生惡化，「千萬不能為了短期利益，對民營企業進行不正常執法，獲取一些非稅收入」。

滕泰提到，民營經濟促進法推出宗旨是為了保護民營企業合法權益、促進民營經濟發展壯大，這項法律很多內容應該要去約束公權力，針對有可能侵害民營企業利益的一些不正確執法現象。

中金公司研究部認為，這次會議強調幫助企業度過難關、進一步地規範涉企執法、監管行為，推估將從正向鼓勵、負向禁止等兩個方向回應市場關切，這較2018年10月政治局會議提出的「研究解決民營企業、中小企業發展中遇到的困難」更明確清晰。

粵開證券首席經濟學家羅志恆建議，營造良好民營經濟發展環境必須從機制保障著手。建議在推出政策前，先充分地聽取企業家意見，規劃時程表，避免政策波動短時間內過大；建議制定負面清單，使企業家、投資者可以放下心中包袱。

中國國家發改委副主任趙辰昕今年8月在國務院新聞辦公室（國新辦）記者會上表示，正與多個部門制定民營經濟促進法，完善民營企業參與國家重大戰略的機制，解決經營者在市場准入、公平執法等方面所遇困境。