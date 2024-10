街頭攻擊觀光客！黑衣男突然「賞1歲女童巴掌」　誇張畫面曝

▲1歲女童街頭被攻擊。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

西班牙巴塞隆納傳出攻擊事件,一名男子突然在街上攻擊3名觀光客,男子朝一家人吼叫後作勢要打1歲女童,即使女童父親上前阻止,他的手仍往女童的臉上揮下去,當場賞了對方一巴掌,畫面在網路上瘋傳。

事件6日發生在蒙錐克山(Montjuic hill)一條步道上,來自法國的一家三口在當地觀光時,突然遭一名31歲男子攻擊,1歲女童被狠狠打了一巴掌,嚇壞身旁的父母,而且男子打人後還威脅要取女童性命。

NEW: 31-year-old Maghreb man was arrested in Montjuïc, Barcelona, for assaulting multiple people, including slapping a 1-year-old girl



A one-year-old girl from a tourist family was among the victims of a violent attack in Montjuïc



Another victim, a 60-year-old man, sustained… pic.twitter.com/BreqiLQSug