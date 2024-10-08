街頭攻擊觀光客！黑衣男突然「賞1歲女童巴掌」　誇張畫面曝

▲1歲女童街頭被攻擊。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

西班牙巴塞隆納傳出攻擊事件，一名男子突然在街上攻擊3名觀光客，男子朝一家人吼叫後作勢要打1歲女童，即使女童父親上前阻止，他的手仍往女童的臉上揮下去，當場賞了對方一巴掌，畫面在網路上瘋傳。

事件6日發生在蒙錐克山(Montjuic hill)一條步道上，來自法國的一家三口在當地觀光時，突然遭一名31歲男子攻擊，1歲女童被狠狠打了一巴掌，嚇壞身旁的父母，而且男子打人後還威脅要取女童性命。

NEW: 31-year-old Maghreb man was arrested in Montjuïc, Barcelona, for assaulting multiple people, including slapping a 1-year-old girl



A one-year-old girl from a tourist family was among the victims of a violent attack in Montjuïc



Another victim, a 60-year-old man, sustained… pic.twitter.com/BreqiLQSug — Unlimited L's (@unlimited_ls) October 7, 2024

影片中可看到，身穿黑衣的31歲男子作勢要打孩子，孩子父親趕緊把自己的身體擋在前面，沒想到黑衣男仍朝女童的臉打下去，父親嚇得立即把哭泣的孩子抱起來帶走。

當地警方表示，這名男子周末一共攻擊了3人，另外一名受害者是60歲男子，他的臉遭到嚴重割傷、全身瘀青，還有一名受害者也是男性。

警方已根據目擊者證詞將黑衣男逮捕，他是來自厄瓜多的外籍人士，懷疑近來發生在該地區的其他攻擊案可能也與他有關，2名成年受害者送醫後傷勢情況穩定，女童只受了輕傷，不需要住院治療。