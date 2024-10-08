胖老爹插旗美國！招牌「不見4字」大票懂了笑翻：一定被檢視

▲胖老爹。（圖／記者黃君瀚攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式炸雞店「胖老爹」7年前以黑馬之姿崛起，加盟店遍地開花，9月底更插旗美國洛杉磯，不少在當地的台灣人前去嚐鮮，發文分享口感、價格等等。其中，就有網友看到照片後，發現招牌1細節，不禁笑呼「怎麼不寫『美式炸雞』了？」話題引發熱議。

胖老爹在美國開店試營運，預計11月初正式開幕，不少在當地的台灣人紛紛前往嚐鮮，還有人晚上6點半去，卻被告知已經賣完了，「有吃到的台灣人嗎？好吃嗎？」就有人分享道，「台式香味，不會太油太膩，也不是重鹹，我娘說她比較愛，但價錢不太親民」、「目前跟台灣一樣的味道，很嫩很好吃，皮也很脆，希望之後味道不會跑掉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

有人則是拍下店家外觀，結果被眼尖網友發現，招牌只寫了「FAT DADDY 胖老爹」，「美式炸雞」4個字不見了，「怎麼不寫美式炸雞了？」話題引發討論，「可能跟Popeyes比不夠美式」、「畢竟是在人家地盤，如果有個國外企業來台灣開了一間『台式珍奶』，那一定會被檢視夠不夠台。」

還有網友曬出菜單，可以看到一份兩塊炸雞套餐的價格是美金14.99元（約新台幣482元），讓不少人一愣，「就炸雞的價格來說有點太貴」、「其實不便宜，因為我們也常買韓國的bbq，覺得加上薯條飲料價錢差不多，但的確比其他美式炸雞貴不少，偶爾吃可以。」