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女奧客「自動升艙」35排→8排！霸占座位死不走　丟臉下場曝

▲▼機艙,飛機,搭飛機。（圖／CFP）

▲有女奧客不想花錢卻霸占其他乘客的前排座位。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國航空一架國內線客機發生奧客占位「自動升艙」的荒唐舉動，一名原本坐在第35排的乘客竟直接坐在第8排的座位上，並要求座位的原主人主動讓座給她。好險原乘客堅定自己的態度，堅持不換，甚至還反嘲對方，引發旁人譏笑，這名占座位的女乘客才落荒而逃，回到自己的座位。

根據《福斯新聞網》報導，美國一名網友在網路論壇Reddit的「r/AmericanAirlines」版面分享了一段自身經歷。他表示，自己9月26日搭乘美國航空從鳳凰城天港國際機場飛往洛杉磯國際機場，沒想到機上竟然有一名厚臉皮的乘客做出擾民舉動，所幸最終的結局大快人心，機上的其他乘客更是把她當作「笑話」看待。

網友寫道，「今天看到一個霸占座位的人，真是笑死我了。」他解釋道，該名女乘客登機後就和媽媽一起坐在第8排座位上。網友說，「她看起來很舒服，好像那就是她的座位一樣。」

不久後，這個8D座位的真正主人也登機，然而看到自己的座位上有陌生人坐著，讓他感到疑惑，隨即要求該名女乘客離開。怎知當座位的主人要求她起身時，這名霸占座位的乘客卻提議道，「你可以去坐我的座位嗎？我想和我媽媽坐在一起。」然而這名女奧客的座位卻是在27排之後的35B。

這也讓座位的原主人無言以對，他當場直呼，「妳是在開玩笑嗎？」並直言對方一定是瘋了。而一旁的乘客看到這場鬧劇則是忍不住大笑，最終，這名女子只好羞愧地從位子上起身，走回到第35排的座位。

該文章隨即在Reddit引發廣泛討論，多數網友都直言，女乘客不想花錢卻想坐在前面舒服位置的舉動是奧客。一名空服員更留言道，「我就是空服員，我最喜歡把那些霸占別人座位的人趕回原本的座位，還有一種小小的滿足感。」另一位網友則表示，「想跟媽媽坐就自己花錢提前預訂靠前的連座。」

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