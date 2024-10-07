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女發現院子地下埋詭異毯　警察到場開挖「懷疑裡面藏屍體」爆紅

女住家院子地下埋詭異毯　警察到場開挖「懷疑裡面藏屍體」爆紅。（圖／翻攝自TikTok／katiesantry）

▲網友懷疑女子家是命案現場，相關影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／katiesantry）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在家中院子挖地時，意外發現地底下疑似埋著一塊毯子，她把詭異發現分享在網路後爆紅，獲得1,000多萬觀看，許多網友認為地毯下面可能藏著屍體，嚇得她趕緊報案。

居住在俄亥俄州哥倫布市(Columbus)的34歲女子桑特里(Katie Santry)之前在TikTok上分享，她與男友為了建造柵欄，在家中草坪進行工程時意外發現地下埋了一塊粗毛地毯，詭異發現引發她的好奇。

@katiesantry Replying to @heyhunnies_samanthahere ♬ original sound - Katie Santry

桑特里表示，原本她沒有想太多，可是幾天後她下樓去居家辦公空間時，發現電腦螢幕被砸碎、桌子也被亂擺，一連串奇怪現象讓她開始擔心，與家人試圖想把埋在地下的毯子挖出來，然而地質太硬沒有辦法。

影片曝光後引發關注，許多網友懷疑桑特里可能發現了命案現場，所以她決定報警，最後凶殺案調查探員也來到她家進行調查，一系列影片都獲得百萬點閱。

桑特里在最新發表的影片中表示，負責尋找屍體的2隻工作犬都曾坐在坑洞附近，顯示那裡疑似有血跡，使得警察使用推土機到場開挖，目前調查仍在進行中，她也非常想知道坑洞中到底埋了什麼。

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