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賀錦麗談台海：延續一中政策、挺台自衛　未答是否武力協防台灣

▲▼ 美國副總統賀錦麗。（圖／路透）

▲賀錦麗接受訪問談到台海，強調堅持一個中國政策。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國副總統賀錦麗接受美國新聞節目「60分鐘」（60 Minutes）訪問，討論美國邊境、擁槍、選舉等話題，也聊到伊朗、中國、俄烏、台海，稱將會維持「一個中國」政策，包括支持台灣自我防衛能力，但並未回答美國是否會動用軍事力量支援台灣。

哥倫比亞廣播公司（CBS）這段訪問在美國7日晚間播出，當賀錦麗回答關於中國問題時，她強調美國不應尋求衝突，應保護美國商業利益。

當話題來到台海時，她並未正面回應美國是否會動用軍事力量支援台灣，「我不想回答假設性問題，但我們需要確保維持『一個中國政策』，但這包括支持台灣自我防衛能力，包括我們需要採取措施確保台灣海峽的自由」，必須確保美中保持開放溝通，特別是軍事方面。

聊到俄烏戰爭時，賀錦麗表示，她不會與俄羅斯總統普丁舉行雙邊會晤進行終戰協商，「烏克蘭必須對烏克蘭的未來保有發言權」，重申對烏克蘭的堅定支持，還把矛頭指向共和黨總統候選人川普，「如果是川普當總統，普丁早就坐在烏克蘭首都基輔，他說他第一天就能終結這一切，你知道那是什麼意思嗎？就是投降」。

當被問及哪個國家是美國最大對手，賀錦麗直說，伊朗顯然是其中之一，「伊朗人手上沾滿美國人的鮮血」，伊朗對以色列發射200枚飛彈，「我們需要做些什麼確保伊朗永遠不會擁有成為核子強國的能力，這是我優先考慮的事情之一」。但她並未回答若美方發現伊朗製造核武的證據，美國是否會採取軍事行動。

隨著美國選舉即將來臨，川普2次躲過暗殺，多達四分之三的美國選民擔憂選舉暴力的可能性。對此，賀錦麗指出，對於潛在暗殺事件深感不安且震驚，在川普8月遇上第2次暗殺事件之後，有致電與川普進行簡短交談，強調不能透過訴諸暴力解決分歧、更不能以此決定誰將成為下任美國總統，無論票投給哪一位候選人，都必須大聲疾呼，分歧必須透過投票來解決，並非暴力。

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