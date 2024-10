賀錦麗談台海：延續一中政策、挺台自衛　未答是否武力協防台灣

▲賀錦麗接受訪問談到台海,強調堅持一個中國政策。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

美國副總統賀錦麗接受美國新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)訪問,討論美國邊境、擁槍、選舉等話題,也聊到伊朗、中國、俄烏、台海,稱將會維持「一個中國」政策,包括支持台灣自我防衛能力,但並未回答美國是否會動用軍事力量支援台灣。

60 Minutes: "If China attacks Taiwan, would we use military force to support Taiwan?"



Comrade Kamala: "Bill, I'm not gonna get into hypotheticals."



She is completely clueless! She knows nothing about Taiwan and China! #60Minutespic.twitter.com/JZ43hSfs8a