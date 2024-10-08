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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

治水預算一刻不能等？葉元之連控話術、獨裁　卓榮泰嘆不能溝通

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長卓榮泰赴立法院備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對民國114年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰託立法院長韓國瑜居中協調後，11日中午將與藍綠白三黨團餐敘，被外界視為「和解飯」。不過，在野黨態度堅持，多次擋下預算案，未付委進入實質審查，遭到綠營批評風災剛過，治水預算一刻不能等。對此，國民黨立委葉元之8日總質詢表示，這樣的講法是話術，若這麼急乾脆行政院專制的直接過預算，而卓榮泰想回應但屢遭打斷，嘆這樣不能溝通。

有關週五餐敘，藍白早早放話，要求行政院針對禁伐補償、健保點值、公糧收購價回應，綠營則強調持續釋出善意，但也呼籲在野，要坐下來談就應該不設前提，否則並不利於溝通。

葉元之今問卓榮泰這場餐敘的意義；卓榮泰回應，期待國家繼續往前走，希望大家可以互相了解，希望總預算案今年可以完成；葉元之則指出，行政院不能用教訓的態度面對立法院，像是說「治水運算一刻不能等」，但可以審到12月31日，卻一直講一刻不能等，這是話術。

葉元之進一步表示，如果這麼急，那行政院就乾脆自己簽過預算，這樣是獨裁；卓榮泰澄清，若立法院通過這樣的法律，他也不敢照做。

葉元之強調，今年的治水預算已經有了，現在審的是明年的，還有三個月可以審，政府卻說一刻不能等，和解飯要吃有些話就不要講；卓榮泰則說，這是質詢，不是在搶話說，他提的是明年度551億的治水預算，這樣永遠無法溝通。

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