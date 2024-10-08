京華城沒停工！蔣萬安遭藍綠議員齊轟　凌濤曝北市府3大緊箍咒

▲國民黨智庫副執行長凌濤。（圖／國民黨文傳會提供）

記者鄭佩玟／台北報導

京華城容積率弊案日前北檢聲請扣押京華城土地獲准，台北市長蔣萬安日前表示市府將不給施工勘驗，昨還發函法院確認是否停工，讓國民黨台北市議員秦慧珠直批是自保的假動作，綠議員顏若芳也揭露，京華城不甩蔣萬安繼續蓋，也只要挨罰9000元。國民黨智庫副執行長凌濤8日表示，民進黨刻意帶風向暗示北市府不夠強硬，但卻是法規讀一半、不用功，才會不知道北市府有三大緊箍咒，而蔣萬安正一步步依法行政。

凌濤指出，依照內政部1977、1978年函釋，新建物被扣押，主管機關可不做施工勘驗，當看到裁定書、確定扣押，建管處就會不給施工勘驗；另外，依照建築法第87條第七項，再對應建築法第56條，未按時申報勘驗，處起造人、承造人或監造人新臺幣9千元以下罰鍰，並勒令補辦手續，必要時，得勒令停工。

凌濤說，最後一道殺手鐧，是內政部函釋載明，「在查封原因尚未消滅前，不可以擅自施工，不可以發使用執照」，所以京華城根本不可能闖過這一關。

凌濤諷刺表示，民進黨法規讀一半、不用功，不知三道防線就急喊要停工，根本是「站著說廢話不腰疼」。

針對不少議員要求北市府盡快勒令京華城停工，蔣萬安則強調，將依相關法規與內政部函示，若經法院有假處分、假扣押情形，可要求建築機關不予施工勘驗，而不予施工勘驗就是停止工程進度，市府向法院發函是因為建築相關法規，沒有明確規定可以勒令停工，需要確認如繼續施工是否有妨礙法院假處分或扣押效果。