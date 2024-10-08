鏡民調／最新政黨支持度　綠下滑近4個百分點、藍微升、白平盤

▲立法院院會。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今天（8日）公布最新民調，國人政黨傾向部分，民進黨雖仍是第一大黨，但較上次調查滑落約4個百分點、來到33.9%；國民黨微幅上升1.2個百分點、來到22.1%；民眾黨則未有明顯變化、維持13%；而未有明確政黨歸屬的其他部分民眾則上升近4個百分點，有26.7%。

《鏡新聞》今公布十月政經民調，就颱風假爭議等進行調查，也公布政黨支持度民調，至於有關於賴總統與卓內閣施政滿意度，以及中央政府總預算案遭國會退回、立法院各黨立委滿意度、以及柯文哲涉貪等政治議題相關民調，鏡新聞將於9日公布。

根據民調數據，民進黨雖仍站穩國內第一大黨，但較9月中旬的調查滑落約4個百分點、來到33.9%；國民黨微幅上升1.2個百分點、來到22.1%；民眾黨則未有明顯變化、維持13%；時代力量同樣維持平盤、有4.3%，而其他部分的民眾則上升近4個百分點，有26.7%。

此次調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年10月5日至10月6日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話543人、手機543人，共1,086份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。