新北淡水崁頂活動中心啟用　侯友宜：提供更優質生活環境

▲新北市長侯友宜出席淡水區崁頂市民活動中心落成啟用典禮。（圖／新北市淡水區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市淡水區崁頂市民活動中心今（7日）舉行落成啟用典禮，市長侯友宜親自出席揭牌儀式，他致詞時表示，淡水區到年底人口數將突破20萬，其中新市鎮裡的崁頂里現已超過2萬9000人，鄰近的北投里、大庄里皆超過1萬2000人，因此市府規劃興建崁頂市民活動中心，並設立公共化幼兒園，提供當地民眾更優質的生活環境。

侯友宜說，淡水區的各項重大交通建設，包括輕軌、淡江大橋、淡北道路等陸續興建中，另淡海國小、共融特色公園的啟用，也讓淡海新市鎮的生活機能逐漸完善，吸引大量人口移入。他強調，市府未來會持續調整規劃，增加更多公共設施，讓淡水區日益蓬勃發展。

▲幼兒園小朋友進行熱場表演。

崁頂市民活動中心興建總經費約2億3,600萬元，結合活動中心及公共化幼兒園，內部規劃有交誼廳、才藝教室、韻律教室及多功能活動區供市民使用。幼兒園則具備優質的教保服務，開設10班，並包含2班2歲專班，可收托約270名學童。此外活動中心與公23公園共融共存，總計32,220平方公尺的腹地，讓各年齡層都有適合活動與學習的環境。

淡水區公所表示，崁頂市民活動中心完工後，預計可嘉惠周邊約6萬市民，除提供當地居民室內外活動、教保等空間外，也能配合當地機關或社區舉辦教育研習及交誼活動，有利提升整體公共設施，相信未來能促進社區的蓬勃發展。

▲崁頂市民活動中心結合活動中心及公共化幼兒園。