「喪屍煙彈」再惹禍！毒販拒捕害員警肩膀脫臼　新北警局長慰問

記者戴上容／新北報導

新興毒品「喪屍煙彈」持續成為警方掃蕩目標，然而因毒犯激烈抵抗，不少員警在執勤中負傷。10月2日晚間，新莊分局25歲莊姓員警在板橋縣民大道查緝販毒行動中，因周姓毒犯強烈反抗，導致肩膀脫臼，所幸其他同事及時支援，成功壓制並將嫌犯移送法辦。新北市警察局長廖訓誠隨後趕赴醫院慰問，並致贈慰問金以表彰辛勞，強調員警在執勤時應優先考量自身安全。

▲25歲莊姓員警查緝毒品遇到頑劣歹徒，導致肩膀脫臼受傷，新北警局長廖訓誠趕往慰問 。（圖／記者戴上容翻攝）

近來「喪屍煙彈」引發多起治安事件，新莊分局自去年9月以來，已查獲多起依托咪酯（Etomidate）案件。今年1至9月更逮捕114名涉案嫌疑人。此類毒品會導致使用者出現異常顫抖及無法控制身體等症狀，宛如「喪屍」般行動遲緩且失去正常語言能力，對社會安全構成嚴重威脅。

10月4日下午5時許，巡邏員警於新莊區幸福東路，攔查到神情恍惚的江姓及劉姓男子，發現二人持有依托咪酯煙彈。同樣在9月25日晚間，一名顏姓男子被民眾發現行動異常，警方到場檢查後，於其電子煙油中檢測出依托咪酯成分。

▲江、劉姓嫌犯 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲顏姓嫌犯。（圖／記者戴上容翻攝）

新莊分局長王鴻儒表示，警方將持續掃蕩毒品犯罪，並呼籲民眾遠離依托咪酯及其相關製品。他也提醒，依托咪酯原是醫療用途的短效麻醉藥劑，但不肖之徒將其添加於電子煙中。

施用後，使用者如同喪屍般神志不清，若在這種狀態下操作交通工具，將對自身和他人造成生命危險。根據行政院於今年8月起公告，依托咪酯已被列為第三級毒品，與愷他命相同，違法持有或販賣將受到嚴厲制裁。警方呼籲民眾切勿以身試法，共同維護社會安全。