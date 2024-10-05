新北遭指沒聽預報避憾事　台大天災中心反擊：氣象署低估降雨量

▲金山地區4日暴雨，釀金山老街大淹水。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者崔至雲／新北報導

山陀兒颱風消散後仍引入強降雨，導致新北市金山、萬里等地區災情嚴重，中興大學環境工程系教授莊秉潔指出，氣象署、國家災害防救科技中心（NCDR）等都已示警，若新北早一些通知當地民眾，就有機會避免憾事。對此，台大天氣研究中心晚間表示，依氣象署公布的降雨量，顯有明顯低估現象，此種突發的劇烈降雨僅能由雷達回波守視，當獲得預警時往往已開始發生大雨。

金山發生暴雨過後，發生2名夫妻遭淹水沖走身亡憾事，莊秉潔說，他看到真的很難過，他並認為如果新北可以相信氣象預報，早一些通知金山等地的民眾，讓民眾有豪大雨的心理準備，就有機會可以避免這憾事。

台大天災中心表示，中央氣象署自10月3日傍晚起到10月4日的白天，針對北海岸降雨預報12小時累積雨量最大僅達70mm。

台大天災中心說明，依氣象署公布實際降雨量，金山區4日14時至17時的逐時雨量79.5 mm、90mm、79 mm，加總三小時雨量達250mm，已超過106年6月2日在三芝區210mm豪雨的致災性雨量，顯與先前各單位的預報資料不符、有明顯低估現象，此種突發的劇烈降雨僅能由雷達回波守視，當獲得預警時往往已開始發生大雨。

另，據了解，當日依據與新北市政府合作的天氣風險管理公司的預估情資，新北市北海岸豪雨主要發生在4日下午期間。天氣風險公司成員也指出，莊秉潔擷取的NCDR天氣預報雨量，在4日下午到5日清晨的預報雨量最高也僅有90mm。

