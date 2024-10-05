教育部學校體育傳炬獎　新北市獲8獎項全國居冠

▲113年度教育部學校體育傳炬獎，新北市獲8獎項全國居冠。（圖／新北市體育局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市參加教育部體育署學校體育傳炬獎評選，體育專業表現及卓越成果深獲評審肯定，總計榮獲五大類8獎項，獲獎數全國第一；除了獲獎數傲視全國外，學校教師及運動教練為學子努力耕耘及奉獻付出，充分發揮傳炬精神，除進行普及化運動推廣，也為國家孕育眾多優秀體育人才。

「113年度學校體育傳炬獎」新北市政府體育局榮獲「績優機關獎」；明德高中、板橋國中、彭福國小榮獲「績優學校獎」；五峰國中呂亦航體育組長、屯山國小鄒惠娟校長榮獲「教學傑出獎」；海山高中林榮祿退休教師榮獲「活動貢獻獎」；明德高中張勝煇教練榮獲「運動教練獎」，獲獎數全國第一，成績傲然。

▲新北市政府體育局榮獲「績優機關獎」，洪玉玲局長（右）代表領獎。

體育局長洪玉玲表示，很榮幸獲教育部體育署評選為113年推展學校體育績優機關，這是對新北市所有致力推動學校體育人員的最高肯定。新北市為400萬人口的大城市，學生人數將近40萬人，因應廣大運動人口，廣設國民運動中心、運動聚點，培養學生及市民良好運動習慣，打造全民喜愛的運動城市。

洪玉玲說，新北市積極推展運動人才在地育成，在三級培育基礎上，從學校端銜續第四級社會端，並銜接至國家代表隊成員，持續在硬體上充實學校運動場設施設備，並精進體育教師及運動教練培訓，提供選手完善訓練環境與升學管道，建置完整的四級培育體系。

▲明德高中射箭隊全中運奪得佳績。

榮獲「績優學校獎」的彭福國小設計含有「體育休閒能力認證」的學生學習護照，讓學生學習基礎體育能力外，更養成持續運動的習慣。彭福國小全校盛行運動，有系統的班際體育競賽、多樣化課後運動社團、還有教師運動團隊，也是新北市軟式網球及跆拳道重點發展學校。

板橋國中以學生為本的全人教育理念，設計以學生為中心的體育發展計畫，提供學習舞臺、培養關鍵能力使學生能建立信心面對未來挑戰。同樣獲「績優學校獎」的明德高中為臺灣國手搖籃，近年多位校友在亞、奧運榮獲佳績，包含射箭好手雷千瑩、湯智鈞、戴宇軒，七項全能好手陳彩娟等優秀選手，且明德高中連續五年榮獲教育部體育班績效優良殊榮，113年全中運榮獲15金21銀17銅，總獎牌數全國第一！該校張勝煇教練榮獲「運動教練獎」在田徑領域用心耕耘帶領學生參加國內外賽事事屢獲佳績。

榮獲「教學傑出獎」屯山國小鄒惠娟校長秉持「期待上課鐘聲響起，讓生命影響生命，活出生命的光彩」信念，不斷精進教學專業，以身作則鼓舞師生教學相長成為「Yes, We Learn~充滿熱情的學習者」；五峰國中呂亦航體育組長表示「感謝評審委員肯定我對體育教學的付出，我希望我的體育課，不僅是動作技能的學習，更是能培養學生全面發展的重要途徑」。榮獲「活動貢獻獎」的林榮祿老師期許自己退而不休持續為新北市各項體育活動全力以赴，深耕臺灣的運動競技與體育文化。

▲明德高中張勝煇教練指導選手跨欄。