漂流木勿隨意撿拾　新北市農業局：最高處7年罰2000萬元

▲漂流木勿隨意撿拾，最高處7年罰2000萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

因山陀兒颱風影響，交通部中央氣象署3日發布新北市超豪大雨警報，新北市政府2024年8月26日公告之「市民得自由徒手撿拾開放區域之小尺寸漂流木」已失效，請民眾勿擅自撿拾漂流木，違者經舉報當地警察機關將依《森林法》第50、52條及刑法相關規定裁處，後續將視災害清理回復狀況另案重新公告漂流木自由撿拾時間。

▲林業署撿拾漂流木時間說明文宣。（圖／新北市農業局提供，下同）

因山陀兒颱風過境，帶來豐沛雨量，海岸也陸續出現漂流木堆積情形，新北市農業局表示，常有民眾趁颱風假時進入海岸撿拾漂流木，依照《森林法》規定，漂流木是屬於國有財產，民眾在政府機關正式公告開放後，才能在指定的時間內「自由撿拾清理」。公告開放「自由撿拾清理」的漂流木主要以枝梢材、殘材及不具標售價值的木材為原則，平時在海邊的漂流木，民眾仍不得隨意撿拾。

新北市農業局表示，撿拾漂流木恐觸犯森林法第50條，可處5年以下有期徒刑，最重還併科新臺幣600萬元以下罰金；若於保安林或結夥2人以上等，即觸犯《森林法》第52條，可求處7年以下有期徒刑，最高併科新臺幣2,000萬元以下罰金，竊木用的重機械和車輛列為犯案工具將予沒收，請民眾務必遵守規定，以免受罰。

▲林業署撿拾漂流木說明文宣。