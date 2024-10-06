批賴清德「祖國論失態」　李彥秀：80歲以上台灣人祖國是日本？

▲李彥秀認為，賴清德在國慶晚會上說出最失態的語言。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨晚出席國慶晚會致詞時拋出「祖國論」，稱中國剛過完75歲生日，而中華民國再過幾天就要過113歲生日，以年紀來說，中華人民共和國不可能是中華民國人民的祖國，反而中華民國可能是中國75歲以上民眾的祖國，引爆熱議。國民黨立委李彥秀今（6日）批賴清德「失態」，若照這邏輯，難道80歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？

賴清德昨天在國慶晚會表示，中華民國在台澎金馬落地生根已經75年，不必再去談論與中國的這一層關係。他也提醒，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，特別祝賀詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

李彥秀對此表示，大巨蛋昨晚舉辦盛大的birthday party，二萬人高唱國歌祝福中華民國生日快樂，總統賴清德受邀出席，卻以最失態的語言，成為鬧場的焦點。賴清德說「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，如果依照這個邏輯，難道80歲以上台灣人的祖國是大日本帝國？

李彥秀續指，賴清德就任以來，就像是一隻暴走的「刺蝟」，全身上下都是尖刺，不論黨內、黨外還是對岸，不看場合、不看氛圍、不分青紅，看到誰都想決鬥，看到誰都想戳一下，全世界有這樣的國家領導人嗎？

最後，李彥秀指出，請賴清德不要忘了，除了民進黨主席的身份外，更是中華民國的總統，五二〇就職以來，到昨晚缺席大合唱國歌以及「莫名其妙」的致詞內容，顯然都是賴清德與府方的精心安排，國家元首把精神都花在意識形態的衝突與對抗，都花在言語交鋒上的譁眾取寵，真的是中華民國的悲哀，台灣人民的悲哀。