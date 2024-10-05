國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

▲台北市長蔣萬安於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

雙十國慶晚會5日晚間登場。身為地主的台北市長蔣萬安致詞時提到，國慶日是展現熱愛中華民國、愛國情操的重要時刻，今晚的國慶晚會是屬於每一個人的。而他也特別介紹2018年執行反空降跳傘操演時不幸從高空墜落的陸軍航特部下士秦良丰，稱讚他展現堅強韌性，「只要不放棄，生命都能創造奇蹟，也象徵中華民國113年來屹立不搖、堅忍不拔的精神」。

蔣萬安致詞時說，今年適逢台北市建城 140週年，在這塊土地擁有超過百年的歷史和豐富底蘊，從過去、現在到未來，每一步都是穩健向前、永不放棄的台灣精神。

蔣萬安表示，上一次國慶晚會在台北舉辦是8年前在小巨蛋，今天大家齊聚在大巨蛋，從小巨蛋到大巨蛋，象徵著不僅是台北市再次往前邁進，朝向下一個巔峯的重要里程碑，也代表台北市成爲市民感到驕傲、成爲國際一流大都會的具體成果。

「今天晚上，讓首都台北成為大家的驕傲，展現中華民國的向心力、凝聚力，讓世界看到團結的台灣。」蔣萬安說，中華民國國慶日是展現熱愛中華民國、愛國情操的重要時刻，大家不管來自哪一個縣市、來自哪一個國家的僑胞，我們永遠是一家人，今晚的國慶晚會是屬於每一個人的。

蔣萬安也特別介紹中華民國陸軍航特部下士秦良丰先生。2018年秦良丰在執行反空降跳傘操演的時候不幸從高空墜落，6年來歷經辛苦的治療、復健，到今天能夠自主呼吸、進食、行走。

蔣萬安說，秦良丰的故事，不僅令大家非常的感動，更展現了強大的堅強韌性，也讓大家感受到無論遇到再艱難的挑戰，「只要不放棄，生命都能創造奇蹟，也象徵著中華民國113年來屹立不搖、堅忍不拔的精神」。

最後，蔣萬安也再次感謝慶籌會、中央各部會給予市府團隊大力的協助、支持。也因為有團結的力量才能讓今天國慶晚會圓滿順利，請大家好好享受今晚，感受中華民國的光榮與喜悅，「中華民國，生日快樂」。

▲蔣萬安在國慶晚會上介紹秦良丰，接著還到貴賓席與秦互動致意。（圖／記者袁茵攝）