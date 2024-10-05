　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場：應該是提醒蔣

▲台北市長蔣萬安、總統賴清德、慶籌會主委韓國瑜出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安、總統賴清德、慶籌會主委韓國瑜出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

國慶晚會今（5日）舉行，有網友在社群平台Threads上指出，總統賴清德致詞完後，在與立法院長韓國瑜、市長蔣萬安轉向觀眾席揮手致意時，「疑似動手推了蔣萬安市長一把」。但有網友認為，看起來應該不是推，而是提醒蔣停下來揮手致意拍照啊，且之後三人也繼續揮手致意，因此應該不是所謂的「推」。

事實上，從畫面中就可還原現場狀況，賴清德致詞後，分別與韓國瑜、蔣萬安握手，賴、韓兩人熟練地轉向觀眾席揮手，但一旁的蔣萬安疑似分心掉拍，賴清德才碰一下蔣的肩膀提醒，蔣才回神一起舉手，之後才有三人同框一起向全場2萬名觀眾揮手致意的畫面。

有網友在Threads平台上發文，稱賴清德的舉動是「握手和揮手致意環節疑似動手推了蔣萬安市長一把」，貼文一出，引來底下網友戰成一團，有網友驚訝「太扯，直接用手推開欸」、「賴皮根本在推人啊」，也有網友認為，「這不是推吧，看起來就是在提醒」、「韓國瑜賴清德都在揮，萬安自己還在發呆」，也有網友幽默嘲諷「太可惡，揮手就揮手，竟然推人來提醒市長一起揮手」。

還有網友說，「想造謠抹黑賴總統哦？」也有網友表示，貼文者附上影片試圖帶風向，但沒有嚐到甜頭，「反而在替賴清德宣傳他有多親和」、「提醒要跟民眾揮手是錯的嗎？笑死人」。

ET快訊
內鬼偷走629.1萬　一銀發出3大聲明
資深議員、前女主秘收押！
搭星宇看窗外驚「地勤是張國煒」！
江蕙睽違9年開唱「演出前狂吞藥」！　內幕曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場：應該是提醒蔣

新北遭指沒聽預報避憾事　台大天災中心反擊：氣象署低估降雨量

山陀兒風雨攪局害僑胞回不來　國慶晚會貴賓席空一大塊

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

賴清德談「祖國論」　黨政人士：破除國共內戰框架、不執著舊史觀

國慶晚會談「祖國說」！　國民黨：期待看到賴清德拿國旗唱國歌

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

十大傑出青年頒獎　林佳龍邀當選者參與外交：成為台灣最佳代言人

直擊／國慶晚會江蕙登場！場外1000民眾擠爆　粉絲大喊「我愛你」

若要祝賀中共生日快樂　賴清德提醒：用詞要精準「切勿用祖國」

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

#國慶晚會 大巨蛋登場！現場2萬面國旗「旗海飄揚」

國慶晚會大巨蛋登場　李洋、王齊麟、林郁婷領唱國歌

(G)I-DLE攻蛋..舒華喊：我是誰！　稱讚台灣粉「你們很講義氣」XD

楊繡惠遭酸「很多人罵妳」　回應：愛罵就去罵

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場：應該是提醒蔣

新北遭指沒聽預報避憾事　台大天災中心反擊：氣象署低估降雨量

山陀兒風雨攪局害僑胞回不來　國慶晚會貴賓席空一大塊

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

賴清德談「祖國論」　黨政人士：破除國共內戰框架、不執著舊史觀

國慶晚會談「祖國說」！　國民黨：期待看到賴清德拿國旗唱國歌

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

十大傑出青年頒獎　林佳龍邀當選者參與外交：成為台灣最佳代言人

直擊／國慶晚會江蕙登場！場外1000民眾擠爆　粉絲大喊「我愛你」

若要祝賀中共生日快樂　賴清德提醒：用詞要精準「切勿用祖國」

金山翁回家拿竹竿救妻！遭沖走雙亡「遺體手伸彼此」　離家身影曝

40歲曾文鼎大秀爆扣　談特攻整合妙喻「像沒有電的時鐘」

越南黑暗料理！台式餐廳推出「珍奶牛肉麵」…台人傻問：這啥？

新北男釣蝦場喝醉遭警「帶椅」扛走　路人狂喊：進喔

陸大媽登機口聚集「圍圈跳廣場舞」！航警傻眼嘆：無法可管

《航海王》動畫紀念新作10月放送！全新視角看草帽一行人故事

陸劇女神搭機「光腳蹭座墊」被罵沒衛生！網諷：明星素質不如路人

北市3間「一站式度假旅宿」推薦！溫泉、茶道　啟動懶人充電模式

超級AI晶片Blackwell年底發貨　輝達股價5日飆升！

傷亡不明！　湖南鞭炮工廠「連環爆炸」

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

政治熱門新聞

賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場狀況

新北遭指沒聽預報避憾事　台大天災中心反擊：氣象署低估降雨量

即／柯文哲收押滿月！ 200小草北所外靜坐

直擊／國慶晚會江蕙登場！場外1000民眾擠爆　粉絲大喊「我愛你」

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

山陀兒風雨攪局害僑胞回不來　國慶晚會貴賓席空一大塊

影／24小時緊急搶救！北海岸恢復市景　金山老街現況曝光

國慶晚會大巨蛋登場　獻唱國歌環節賴清德未現身

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

賴清德談「祖國論」　黨政人士：破除國共內戰框架、不執著舊史觀

國慶晚會談「祖國說」！　國民黨：期待看到賴清德拿國旗唱國歌

不去萬里勘災卻到台南參香挨批　賴清德：明天前往勘災

十大傑出青年頒獎　林佳龍邀當選者參與外交：成為台灣最佳代言人

更多熱門

相關新聞

山陀兒風雨攪局害僑胞回不來　國慶晚會貴賓席空一大塊

山陀兒風雨攪局害僑胞回不來　國慶晚會貴賓席空一大塊

國慶晚會今（5日）晚間在台北大巨蛋舉辦，此次請出封麥多年的「二姐」江蕙獻唱，入場門票搶翻。但卻傳出貴賓席沒有坐滿，甚至還有空出一整區的狀況，外傳是北市觀傳局出包沒把人找滿，但觀傳局澄清，部分空位是受颱風停班停課影響，未能即時寄送到手，「並未有清票情況，亦無召開清票會議一事」。至於舞台區右後方區域為僑胞貴賓席。

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

國慶晚會最感人一幕！　蔣萬安介紹秦良丰讚堅強韌性創造奇蹟

賴清德談「祖國論」　黨政人士：破除國共內戰框架、不執著舊史觀

賴清德談「祖國論」　黨政人士：破除國共內戰框架、不執著舊史觀

國慶晚會談「祖國說」！　國民黨：期待看到賴清德拿國旗唱國歌

國慶晚會談「祖國說」！　國民黨：期待看到賴清德拿國旗唱國歌

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

關鍵字：

賴清德總統府國慶蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

全家店員醉倒請到7-11！顧客自行結帳影片曝

行員監守自盜629.1萬　一銀3大聲明「已通報重大偶發事件」

搭星宇驚見地勤是張國煒！超嚴肅畫面曝

Energy簽唱會開一半Toro突離場！

國宴打包剩菜　全紅嬋引網友熱議

買手搖飲「發票中1000萬、200萬」！　獎落2縣市

男喝1飲品喝到換肝！　醫嘆「肝臟只剩1／3」

超毛！Joeman新節目「攝影棚都是鬼」

加油站禁用手機「卻能電子支付」　中油曝原因

賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場狀況

銀行OL偷吃同事　丈夫見對話臉綠

小宵虎南溫泉照「沒包好溢出走光」

救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長怒辭職

衝加護病房「探望張友驊」　彭華幹被護士趕出來

更多

最夯影音

更多

為接愛妻！老夫妻遭沖走雙亡 走回家「水淹到腰」最後身影曝

曾國城為徐乃麟緩頰「只是玩笑」　喊話楊繡惠：氣話怎麼能當真！

駕駛想駛出圓環卻撞計程車　網友熱議：台人不會開圓環

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

金山地瓜農接愛妻回家！被洪水沖走雙亡　陳屍松樹園相距1百公尺

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面