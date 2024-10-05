賴清德「推」蔣萬安？　眼尖網友還原國慶晚會現場：應該是提醒蔣

▲台北市長蔣萬安、總統賴清德、慶籌會主委韓國瑜出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

國慶晚會今（5日）舉行，有網友在社群平台Threads上指出，總統賴清德致詞完後，在與立法院長韓國瑜、市長蔣萬安轉向觀眾席揮手致意時，「疑似動手推了蔣萬安市長一把」。但有網友認為，看起來應該不是推，而是提醒蔣停下來揮手致意拍照啊，且之後三人也繼續揮手致意，因此應該不是所謂的「推」。

事實上，從畫面中就可還原現場狀況，賴清德致詞後，分別與韓國瑜、蔣萬安握手，賴、韓兩人熟練地轉向觀眾席揮手，但一旁的蔣萬安疑似分心掉拍，賴清德才碰一下蔣的肩膀提醒，蔣才回神一起舉手，之後才有三人同框一起向全場2萬名觀眾揮手致意的畫面。

有網友在Threads平台上發文，稱賴清德的舉動是「握手和揮手致意環節疑似動手推了蔣萬安市長一把」，貼文一出，引來底下網友戰成一團，有網友驚訝「太扯，直接用手推開欸」、「賴皮根本在推人啊」，也有網友認為，「這不是推吧，看起來就是在提醒」、「韓國瑜賴清德都在揮，萬安自己還在發呆」，也有網友幽默嘲諷「太可惡，揮手就揮手，竟然推人來提醒市長一起揮手」。

還有網友說，「想造謠抹黑賴總統哦？」也有網友表示，貼文者附上影片試圖帶風向，但沒有嚐到甜頭，「反而在替賴清德宣傳他有多親和」、「提醒要跟民眾揮手是錯的嗎？笑死人」。