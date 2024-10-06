國慶晚會落幕！韓國瑜深夜曝心聲　「這兩幕」讓他激動無法言語

▲慶籌會主委韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會5日圓滿落幕，其中「國歌傳頌、光照國慶」環節，2萬名入場民眾齊唱國歌、國旗歌，國旗隊更高舉巨幅國旗進場，讓外界印象深刻。對此，慶籌會主委、立法院長韓國瑜在晚會結束後自曝心聲，他表示，希望各位都有享受到這場為中華民國暖壽的慶典，而自己眼望這面怎麼看都最壯麗的國旗、耳聽從小親切熟悉的國歌，心中的激動無法言語，他也預祝中華民國，生日快樂！

國慶晚會昨日由「國歌傳頌、光照國慶」拉開序幕，由巴黎奧運金牌羽球男子雙打王齊麟與李洋、女子拳擊林郁婷，及國防大學政治作戰學院復興崗合唱團、國防大學管理學院崇廉合唱團，以及新竹縣尖石鄉嘉興國小暨義興分校合唱團、桃山國小合唱團等，共同帶領全場觀眾齊唱中華民國國歌與國旗歌。特別的是，當現場陸軍專科學校學生組成的國旗隊，高舉巨幅國旗進場，巨幅國旗展開時，現場兩萬名貴賓、民眾更發出驚呼聲。

對此，韓國瑜5日深夜發文表示，親愛的好朋友們晚安，非常感謝大家今天參與中華民國一百一十三年國慶晚會，今晚的表演融合了這塊土地上各種大家最自豪的文化內涵，希望各位都有享受到這場為中華民國暖壽的慶典！

韓國瑜透露，眼望這面怎麼看都最壯麗的國旗、耳聽從小親切熟悉的國歌，自己心中的激動無法言語。

最後，韓國瑜強調，中華民國是我們的國，象徵著自由、民主與共和理想的燈塔。今日讓大家一同齊心凝聚，珍惜守護這片屬於大家共同擁有的家園。自己預祝中華民國，生日快樂！

此篇貼文一出，吸引2.3萬網友按讚，網友也紛紛祝福「中華民國生日快樂」、而立法院副院長江啟臣也留言表示「謝謝韓院長精心籌辦！祝福中華民國生日快樂」。

▼大巨蛋國慶晚會現場國旗飛揚。（圖／記者陳家祥攝）