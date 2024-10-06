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清邁「失明大象」被洪水沖走溺斃　象夫輕撫屍體失控痛哭

▲▼ 泰國清邁大象自然公園大象被沖走，屍體尋獲，工作人員痛哭。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

▲大象被沖走溺斃，屍體尋獲。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國清邁知名景點「大象自然公園（Elephant Nature Park）」遭洪水侵襲，儘管緊急撤離上百頭大象，但仍有大象被沖走死亡。依據該園區最新Instagram貼文，失明大象Ploy Thong以及另外一隻大象Faa Sai的屍體已在距離園區約1公里下游處尋獲，確認溺斃身亡，工作人員發現後伸手撫摸、頭靠著牠，忍不住情緒崩潰痛哭。

CNN、曼谷郵報報導，大象自然公園園區有126頭大象，當時水已經淹到大象腹部，象群集體行動穿越高漲洪水，象夫也在一旁喊著「快走」、「繼續走」催促象群加快速度走出圍欄區撤離，前往高處較安全的地方躲避。

「這是我們為了救大象所進行的最大規模疏散行動」，但大象自然公園創始人桑杜安（Saengduean “Lek” Chailert）透露，這場洪災是園區至今遇過最嚴重的水災，有些動物未能及時撤離，有13頭成年大象受困，牠們驚慌失措。

▲▼ 泰國清邁大象自然公園大象被沖走，屍體尋獲，工作人員痛哭。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

▲▼洪水來襲，水已經淹到大象腹部。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

▲▼ 泰國清邁大象自然公園大象被沖走，屍體尋獲，工作人員痛哭。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

到了5日，桑杜安透露，有2隻大象確認死亡，屍體已被尋獲，其中一頭就是失明大象Ploy Thong，另外2頭大象失蹤，「我真的心碎，牠們在我的眼前被洪水沖走」。另據曼谷郵報5日消息，還有另一頭大象死亡，推測是Plang Mae Khor，其中一條腿有殘疾，正在確認身分。

依據園區貼文，失明大象Ploy Thong曾在伐木產業工作，後來被轉往芭達雅大象營供騎乘，在2018年獲救來到大象自然公園生活，儘管失明但仍與其他大象和諧相處，但在這次的災難性洪水之中，牠跟不上其他大象的撤離步伐，雖然工作人員竭盡全力，但牠仍被洪水沖走。

另隻大象Faa Sai於2007年11月獲救來到大象自然公園，曾因遭受殘忍phajaan馴服過程導致精神受創，變得極具攻擊性，但隨著時間推移逐漸復原並被象群接納，常在園區內漫步、獨自在河裡玩耍。不過Faa Sai在淹水期間靠近河流，被水流沖走。

▲▼ 泰國清邁大象自然公園大象被沖走，屍體尋獲，工作人員痛哭。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

▲工作人員輕撫大象遺體，忍不住傷心哭泣。（圖／翻攝自IG／elephantnaturepark）

失明大象Ploy Thong以及另隻大象Faa Sai的屍體在距離園區約1公里下游處尋獲，溺斃身亡，其中Ploy Thong屍體被卡在成堆木頭之中。依據該園區最新Instagram貼文，工作人員發現大象屍體後伸手撫摸、頭靠著牠，忍不住當場落淚，整個人哭到全身顫抖。

由於園區大面積淹水，且水位仍在上升，桑杜安指出，可能不得不再次進行撤離，大約有30名外籍志願者受困保護區。大象自然園區是清邁當地的大象救援康復中心，1990年代成立，至今從旅遊業、伐木業救出200多頭大象，但許多大象不是失明就是身體受傷，這讓牠們逃跑的能力受阻，讓撤離工作變得更加複雜。

▼這場洪災是大象自然公園至今遇過最嚴重的水災。（圖／翻攝自Elephant Nature Park）

▲▼ 園區淹大水。（圖／翻攝自Elephant Nature Park）

►心碎畫面曝光！清邁大淹水「沖走大象」　尋獲2象屍體
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