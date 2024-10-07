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好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024西螺大橋藝陣文化祭」活動聲勢浩大，精彩活動吸引上萬遊客、民眾齊聚同歡，晚間更於西螺大橋施放600秒國慶暖場焰火。有民眾在網路平台《Threads》貼出影片指出，不少駕駛誇張的將車輛直接臨停溪州大橋上，煙火結束更不顧往來車輛駛入車道，令人傻眼。

▲為賞西螺大橋藝陣文化祭煙火，不少駕駛誇張的將車輛直接臨停溪州大橋上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲為欣賞西螺大橋藝陣文化祭璀璨煙火，許多遊客於溪州大橋上臨時停車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「西螺大橋藝陣文化祭」今年辦理第三屆，昨日為呈現雲林宗教大縣豐厚的文化底蘊，由雲彰跨濁水溪兩岸數十間宮廟神尊齊聚大橋第16拱處會香團拜，最後施放600秒焰火秀，讓與會民眾深刻體驗媽祖傳統信仰與國慶盛會的喜悅，亦凸顯西螺大橋「媽祖大橋」的讚譽。

網友在網路平台《Threads》貼文「西螺大橋文化祭大家都停在溪州大橋看煙火..(警察有來勸導趕停在機車道的)，離場的時候還好我有錄影，因為我知道有一堆車要衝出來了(幸好沒事)」，附上影片可清楚看見，溪洲大橋南下與北上車道路肩均滿滿觀賞煙火的民眾與車輛。

▲為賞西螺大橋藝陣文化祭煙火，不少駕駛誇張的將車輛直接臨停溪州大橋上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

西螺警分局表示，雲林縣政府10月5日、6日一連兩天舉辦《2024西螺大橋藝陣文化祭》活動，昨夜施放煙火時有民眾違規停車於溪州大橋上觀賞煙火，西螺分局獲報後即派員前往勸導、驅離民眾，西螺警分局呼籲，民眾參加活動應循主辦單偉規劃之停車地點停放車輛，違規者可依道路交通管理處罰條例第55條依法告發。

▲為賞西螺大橋藝陣文化祭煙火，不少駕駛誇張的將車輛直接臨停溪州大橋上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友騎乘機車行經溪州大橋，錄下大型違停現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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