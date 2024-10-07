　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

記者許權毅／台中報導

東海大學林姓女大生遭巨業客運公車輾死，今日家屬於東海殯儀館舉行火化儀式、告別式，告別式會場布置溫馨，還可見大學生流行的水豚玩偶「卡皮巴拉」、日本三麗鷗角色人魚漢頓「丑魚」，近10隻玩偶擺在靈位兩側陪伴林女，安心長眠。據了解，林母也依循傳統，替女兒準備夏天一套、冬天一套衣服，讓女兒能在天堂度過四季。

▲▼東海女大生今長眠...靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣。（圖／記者許權毅攝）

▲▼東海女大生今日告別式，靈位上擺放著時下流行的卡皮巴拉玩偶、丑魚玩偶陪伴林生。（圖／記者許權毅攝）

▲▼東海女大生今長眠...靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣。（圖／記者許權毅攝）

今日上午8時許，東海女大生遺體進行火化，下午14時許舉行家祭告別式，包含林生的10多名同學都到場致意，靜靜坐在最後一排陪伴，不少同學在流程進行時，聽到林女弟弟等人向親姊告別，都忍不住哀痛，頻頻拭淚。

林生告別式外場擺放一張她著韓風制服照片，開朗大笑模樣讓人心疼，另一頭則是數十張同學撰寫的小卡片、紙條，有人寫著「祝妳下輩子當個幸福的人，一路好走」、「天堂再也沒有痛苦，不會忘記妳」等語，一旁還有疑似是林生喜愛的卡通角色「丑魚」的氣球。

▲▼東海女大生今長眠...靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣。（圖／記者許權毅攝）

林生告別式照片與靈位旁擺放骨灰，並有鮮花素果供奉，右側則是近期熱門的3隻水豚玩偶卡皮巴拉、2隻人魚漢頓丑魚，左側同樣是5、6隻卡皮巴拉、人魚漢頓丑魚，當中還有粉色特別款，以及一隻蠟筆小新跟畢業小熊的玩偶陪伴。

靈位右側，有林生遺照放置在椅上，上頭有其衣物。有禮儀社人員解釋，這是較為傳統做法，是象徵亡者坐在該處，有些傳統儀式，還會擺放盥洗用具、黑傘等。

▲▼東海女大生今長眠...靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣。（圖／記者許權毅攝）

今日告別式，肇事的施姓公車司機也到場，在公祭時與巨業客運業者一同進入，也上前向林母談話，林母點點頭，施男完成弔唁後，隨即離開，並未說明與林母所談內容。

▲▼東海女大生今長眠...靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣。（圖／記者許權毅攝）

ET快訊
遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻
外送員「搭怪手送便當」！雙手緊抓鏟斗畫面曝　縣府要罰了
00887單日瘋漲116%破紀錄　投信示警「溢價222%」
雨彈炸北東「連2天發紅」！一圖看未來降雨趨勢
快訊／高二生持刀攻擊　2學生濺血送醫
獨／在韓出道2年唱回台灣！她生病想家哭了
被賴清德推還是提醒？蔣萬安笑了：不管怎麼樣　「我都不介意」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

愛車遭倒塌路樹壓到動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

大谷翔平季後賽首秀轟3分砲　霸氣甩棒興奮怒吼繞壘！

颱風救災「苦無支援」還挨罵　高雄里長辭職：比畜生還不如

2NE1演唱會「連飆多首經典歌」　時隔多年合體..青春回來了！

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

愛車遭倒塌路樹壓到動不了…車主仍收繳費單傻眼　高市府回應了

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石　2小時大雨又淹了

高雄族語狼師「教室猥褻」6童107次還拍影片　求交保遭法官打臉

好亂！上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

告別？留下？李雅英現身新莊球場　談明年動向：喜歡在習慣的地方

陳冠宇唯一3度打12強　看好年輕投手：未來有機會贏日本全一軍

桃園機車事故件數及死傷居高不下　市府：加強交通安全教育

邵雨薇找妹妹合照遭虧「年輕人才喜歡」！　走心：現在開始每天拍

廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

木工素人爆紅！邱軍唱紅〈運轉人生〉YT點閱破5千萬　換保護膜被認出

大紅瓶、小白瓶是什麼？盤點Threads爆紅美妝夯品　脆友紛喊愛了

台北「紅葉蛋糕」10月快閃台中　《不夠善良》聯名商品限量販售

沒有00887！「中國風」ETF飆漲被盯上　4檔入列注意股

遊日注意！電車癡漢「過激化」　當場扒內褲、集體包圍猥褻全出現

昆凌比基尼「重點部位」尺度好大！　粉看ID嚇慘：周杰倫生氣了

社會熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

台東男遭撞輾過「屍塊散百公尺」！　驚見女性衣物案情大轉彎

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

人妻玩「約砲神器」外遇4年想分手　小王狂糾纏

快訊／台南20歲女大生「校內6樓墜落」！　搶救無效亡

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

即／新北金山長興宮又淹水！大量黃泥水湧出

快訊／北市社子島凌晨火警！　分租雅房大火1死7獲救

女業務遭客戶性侵！喝下「聖水」昏迷

東海女大生今告別式！司機現身鞠躬

更多熱門

相關新聞

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石

金山長興宮最新慘況曝！廟前變蓄水池堆滿巨石

新北市金山區長興宮上周才因山陀兒颱風發生土石流，整間廟被泥水灌入，四周土石都還沒清完，今（7日）上午9時許又下起大雷雨淹水，大馬路淹成黃色泥河，淹進一旁民宅，居民發現後趕緊搬運沙包阻擋洪水，稍早長興宮現場最新狀況也曝光。

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

上百人車違停溪州大橋賞煙火　西螺警勸導驅離

7個月交通死亡1687人「桃園表現最差」　交長：路口停讓加強執法

7個月交通死亡1687人「桃園表現最差」　交長：路口停讓加強執法

東海女大生今告別式！司機現身鞠躬

東海女大生今告別式！司機現身鞠躬

關鍵字：

東海女大生台中公車客運玩偶卡皮巴拉丑魚靈位影音

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

曾國城私下開導楊繡惠對話曝光！

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

獨／逸祥求婚「歌手女友」成功了！

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

《不熙娣》班底失言！派翠克撂重話

高鐵遇辜仲諒！見他專注工作超慚愧

即／台11線恐怖車禍！屍塊散布百公尺

直擊／黃牛阿嬤吐心聲

逛夜市「髮絲突飛起來」隔壁路人也是！網喊快跑

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

鍾小平：柯文哲鹹濕對話主角是女記者

林依晨奪釜山影展視后　上台哽咽秀流利韓文

老公猝逝才知他狂買春　妻怒吃骨灰洩憤

更多

最夯影音

更多

江蕙封麥9年..國慶晚會復出唱3首歌　哽咽「唱到快哭了」：想待在台上久一點

男提婆媳「不見面、不深交」　斬問題根源：不能讓妳被糟蹋

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

林依晨釜山影展封「亞洲視后」　中英韓語言切換...台上哽咽致詞

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面