東海女大生靈位前擺「卡皮巴拉+丑魚」玩偶相陪　母準備2套衣

記者許權毅／台中報導

東海大學林姓女大生遭巨業客運公車輾死，今日家屬於東海殯儀館舉行火化儀式、告別式，告別式會場布置溫馨，還可見大學生流行的水豚玩偶「卡皮巴拉」、日本三麗鷗角色人魚漢頓「丑魚」，近10隻玩偶擺在靈位兩側陪伴林女，安心長眠。據了解，林母也依循傳統，替女兒準備夏天一套、冬天一套衣服，讓女兒能在天堂度過四季。

▲▼東海女大生今日告別式，靈位上擺放著時下流行的卡皮巴拉玩偶、丑魚玩偶陪伴林生。（圖／記者許權毅攝）



今日上午8時許，東海女大生遺體進行火化，下午14時許舉行家祭告別式，包含林生的10多名同學都到場致意，靜靜坐在最後一排陪伴，不少同學在流程進行時，聽到林女弟弟等人向親姊告別，都忍不住哀痛，頻頻拭淚。

林生告別式外場擺放一張她著韓風制服照片，開朗大笑模樣讓人心疼，另一頭則是數十張同學撰寫的小卡片、紙條，有人寫著「祝妳下輩子當個幸福的人，一路好走」、「天堂再也沒有痛苦，不會忘記妳」等語，一旁還有疑似是林生喜愛的卡通角色「丑魚」的氣球。

林生告別式照片與靈位旁擺放骨灰，並有鮮花素果供奉，右側則是近期熱門的3隻水豚玩偶卡皮巴拉、2隻人魚漢頓丑魚，左側同樣是5、6隻卡皮巴拉、人魚漢頓丑魚，當中還有粉色特別款，以及一隻蠟筆小新跟畢業小熊的玩偶陪伴。

靈位右側，有林生遺照放置在椅上，上頭有其衣物。有禮儀社人員解釋，這是較為傳統做法，是象徵亡者坐在該處，有些傳統儀式，還會擺放盥洗用具、黑傘等。

今日告別式，肇事的施姓公車司機也到場，在公祭時與巨業客運業者一同進入，也上前向林母談話，林母點點頭，施男完成弔唁後，隨即離開，並未說明與林母所談內容。