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埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

南投一名56歲劉姓男子，因在街頭流落不願接受安置，被稱為流浪一哥。5日清晨劉男騎三輪腳踏車，在埔里鎮南環路遭93歲蔡姓男子騎車撞上，劉男送醫後住進加護病房未脫險，蔡男肇事後離開現場，警方獲報後找到蔡男將其帶回進行調查，後續依交通事故規定持續偵辦，並依據相關法律對其肇事逃逸行為追究責任。

▲▼ 南投肇逃 。（圖／楊姓民眾提供）

▲南投93歲男騎士，撞到56歲劉男後肇逃。（圖／楊姓民眾提供，下同）

從約2分鐘的監視器畫面中可看到，劉男騎著三輪腳踏車打橫停在路中央，蔡男經過時沒注意迎面撞上，隨後蔡男起身後，隨即騎車離開，期間共有2輛機車6輛汽車經過全都無視。

▲▼ 南投肇逃 。（圖／楊姓民眾提供）

警方指出，5日清晨5時26分接獲報案，劉男騎乘三輪腳踏車於橫越車道時，與蔡男發生碰撞，雙方人車倒地，劉男無呼吸心跳命危，送醫後搶救後恢復心跳但仍未脫離險境，蔡男則在事故後隨即離開現場，警方接獲通報後立即趕赴事故現場，並於當日上午7時25分找到蔡姓駕駛人，並將其帶回進行調查。

經初步呼氣酒測，蔡男的酒測值為0.00mg/l，未有酒駕情形，警方發現蔡男亦受傷，隨即協同家人將其送醫，後續警方將依交通事故規定持續偵辦，並依據相關法律對其肇事逃逸行為追究責任。

▲▼ 南投肇逃 。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲騎士撞到人後肇逃。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警方呼籲，肇事逃逸不僅是一種違法行為，還對事故受害者造成更大的心理與實質傷害。根據《道路交通管理處罰條例》規定，肇事逃逸可處以重罰，且可能面臨刑事責任。警方強烈建議駕駛人如發生交通事故，應立即留在現場配合處理，確保當事人的安全，並依法負責，這也是每一位道路使用者應盡的義務。同時，警方也會加強該路段的巡邏，以保障民眾出行安全。

▲▼ 南投肇逃 。（圖／記者高堂堯翻攝）

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