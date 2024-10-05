國慶晚會金句連發　賴清德：中華民國是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

113年雙十國慶晚會5日晚間登場。總統賴清德雖然在獻唱國歌時未現身，但在隨後登台致詞時可說是「金句連發」，他提到，慶祝各項活動時，要銘記我們是主權獨立國家，要時時愛我們的國家；他還說，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對？」

在司儀介紹長官進場時，賴清德並未現身，隨後在韓國瑜、蔣萬安陸續致詞完後，接在僑委會委員長徐佳青後，主持人緊接著介紹總統賴清德進場，隨後賴約在6點32分在隨扈人員的陪同下抵達會場。

賴清德致詞時說，他代表全體國人恭賀中華民國113歲生日快樂，國運昌隆，台灣四季平安，全國人民安康幸福。他要感謝韓國瑜院長以及慶籌會委員，還有卓榮泰院長率領的行政院相關部會以及蔣萬安市長率領的團隊，為了今年國慶活動卯足全力，尤其今年的晚會是睽違8年後回到台北舉辦。

賴清德說，可以想見，韓國瑜院長是找人再找人、彩排再彩排，用心可見一斑，蔣萬安市長也是全新投入，用掌聲感謝他們。也要恭喜現場所有貴賓以及台北市民，能在今天晚上享受到今晚精采的表演。

賴清德接著說，「慶祝各項活動時，最重要，要銘記我們是主權獨立國家，要時時愛我們的國家」，同時要學習先賢先烈精神，犧牲奉獻，團結守護國家主權，維護民主自由生活方式，不辜負這麼多年來犧牲奉獻的每個人。

賴清德提到，最近，我們的鄰居中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對？」

賴清德表示，中華民國在台澎金馬落地生根75年，我們是不用再提這層關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字，對不對？