賴清德談「祖國論」　黨政人士：破除國共內戰框架、不執著舊史觀

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德今晚出席國慶晚會的談話備受討論。黨政人士分析，賴清德的談話其實延續過去一貫的兩岸論述，但以較直白方式呈現，今晚談話有三大亮點：第一，對內主訴「團結」，談話呼應立法院長韓國瑜談到的「好好愛國家」；第二，以祝賀中華人民共和國75歲生日為起手式，遞出善意橄欖枝的同時重申「兩岸互不隸屬」；第三，以「台澎金馬落地生根」論述出發，向對中輸誠的表演工作者喊話。

黨政人士表示，賴清德今晚談話延續蔡英文兩岸論述，但選擇了更「直白」的方式呈現。發表此談話並非突發奇想，首先是國慶晚會聚集2萬觀眾，線上也有全台各地觀眾收看，其次，國慶晚會由立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安主辦，賴清德藉著國慶晚會場合，以「共同歡慶中華民國台灣生日」為核心精神，跨越地域、黨派、意識形態地團結全體國人。

黨政人士分析，賴清德的談話特別呼應韓國瑜致詞談到的「好好愛國家」，特別強調「我們要時時愛我們的國家」，並要團結守護國家主權，維護民主、自由、人權的生活方式。

第二層次，賴清德以「我們的鄰居」開頭，祝賀中華人民共和國75歲生日，接著表示，「再過幾天，中華民國就要過113歲生日」，以兩者年紀對比來強調，「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。

賴清德此段發言格外引人關注，黨政人士分析，賴祝賀中共生日快樂的舉動，是一邊向中國遞出善意橄欖枝，同時以年紀差距彰顯「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」的事實。

第三層次，是談到「台澎金馬落地生根，已經75年」，直言「不必再去談論這一層關係」，其背後的意涵是「明示」表達「國共內戰舊史觀已不再適用」，相較之下，更凸顯近日立法院三黨的「2758號決議法律戰」，國民黨提案內容試圖將台灣拉回「國共內戰」、「台灣是中國內政」框架的荒唐程度。

黨政人士說，賴清德用一句話明確展現，兩岸必須破除「國共內戰框架」，不再執著舊史觀的立場，並認識到台灣社會已經備受全世界重視，是國際社會民主陣營中的重要夥伴，台海問題並非只是台灣與中國議題，而是全世界共同面臨的挑戰。

接續在這個脈絡之下，賴清德意有所指的提及，祝賀中華人民共和國生日快樂，「祝賀詞要精準，切勿用祖國兩字」。該人士說，這一邊是對中國威權主義逼迫下不得不對中輸誠的台灣藝人喊話，一邊也是回頭呼應今年5月甫上任說過的，「每一次台灣的文化工作者在他人的屋簷下承受壓力，我都感到非常不捨」。

黨政人士強調，賴清德此發言的目的，就是要讓中國政府理解到，台灣政府注意到這樣的壓迫，但台灣政府會繼續守護文化工作者。

賴清德發表國慶晚會談話的過程中，不時可以聽到歡現場有不少呼聲，在社群上也引起熱議。黨政人士認為，賴清德總統兩岸論述，以三層次呈現三亮點，不難看出賴總統將兩岸議題定錨與「全世界共同面對」的戰略佈局，為台灣建構完整綿密的國家安全戰略。

中興大學國際政治研究所教授陳牧民分析，兩岸本就互不隸屬，賴清德僅是陳述事實，特別選在國慶晚會、在野領袖同台之際發表此番談話則是苦口婆心，可以藉此凝聚不同政黨與族群的共識。