國慶晚會談「祖國說」！　國民黨：期待看到賴清德拿國旗唱國歌

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

113年雙十國慶晚會5日晚間登場。總統賴清德致詞時提到，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，對不對？」對此，國民黨指出，賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，期待看到賴清德手拿國旗和人民一起唱國歌。

國民黨表示，中國國民黨是創建中華民國的政黨，延續中華民國的立國精神是更是國民黨一直以來的使命，國民黨熱愛中華民國，呼籲賴清德既然提到了「祖國說」，就應該將中華民國的一切元素視為國家精神象徵的主體，包括國旗與國歌等，我們期待可以看到賴清德手拿國旗和人民一起唱國歌。

國民黨並強調，1894年中國國民黨總理孫中山先生，成立了中國有史以來第一個現代革命團體興中會，並在1911年創建了亞洲第一個民主共和國中華民國，也被尊稱為「國父」。

國民黨說，113年來，中華民國歷經多少苦難，多少先烈為青天白日滿地紅的國旗付出生命與鮮血，才有今天台灣民主自由的果實。中華民國是台灣2350萬人的共同的意志與驕傲，更是全球華人民主價值與典範，請賴清德謹記，作為中華民國總統，遵守中華民國憲法與憲政主義精神，這不僅是宣誓就職的誓詞，更是對台灣人民的承諾。



