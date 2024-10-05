賴清德快閃國慶晚會談「祖國論」　趙少康轟：莫名其妙

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

113年雙十國慶晚會5日晚間登場。總統賴清德登台致詞時除了重申中華民國主權獨立外，還說，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。對此，中廣前董事長趙少康表示，「我不知道在場來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙！」

趙少康今晚到大巨蛋參加國慶晚會，他說，沒有進過被柯文哲耽誤了八年的大巨蛋，有機會進大巨蛋參加國慶晚會，當然要好好把握。

趙少康表示，晚會下午6點開始，全體站立先唱國歌及國旗歌，場面感人，他特別注意賴清德有沒有開口唱，結果他不但沒有唱，根本沒有來，不想聽也不想看你們全場大聲唱國歌，根本出現都不出現，「賴清德啊賴清德，慶祝中華民國國慶的晚會，你竟然刻意迴避國歌，你到底是什麼意思？」。

趙少康提到，一直到蔣萬安、徐佳青、韓國瑜講完話後，賴清德才快閃進場，講了一些奇奇怪怪、很不得體的「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」、「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」、「慶祝對岸生日不要用祖國兩字」，跟現場氣氛及他的身分很不得宜的言論，然後就又快閃離場。「我不知道在場來慶祝中華民國國慶的兩萬人，有誰把中華人民共和國當祖國？賴清德真是莫名其妙！」。

趙少康批評，兩萬人興致勃勃來參加國慶晚會，賴清德不來還好，來了亂講話，真是掃大家的興，難怪掌聲稀疏，真是信口開河不知所云。還好接下來江蕙的三首演唱動人心弦，算是不虛此行。