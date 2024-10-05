心碎畫面曝光！清邁大淹水「沖走大象」　尋獲2象屍體

▲大象自然公園園區淹大水。（圖／翻攝自Elephant Nature Park）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國北部觀光勝地清邁淹水災情嚴重，平河5日水位上漲至5.3公尺，創下50年來最高紀錄。知名景點大象自然公園（Elephant Nature Park）泡在水裡，儘管園方收到洪水警報後緊急進行疏散，轉移100多頭大象至安全地帶，但仍有大象被洪水沖走，至今已有2頭大象被證實死亡。

曼谷郵報報導，大象自然公園總計有126頭大象，在3日收到洪水警報時，工作人員開始把大象疏散至較高的地方，整個疏散作業持續至4日晚間。然而淹水水位持續上升，就連高處地帶也未能倖免，整個園區泡在水中。

大象自然公園創始人桑杜安（Saengduean Chailert）說明，園內大象並沒有被拴住，而是待在圍欄內，但水淹起來的高度早已超過圍欄的高度，幾乎淹到屋頂，「眼盲的大象Mae Ploydaeng、Plang Mae Meeboon還有其他幾頭大象在我們眼前被洪水沖走」。

到了5日上午，其中2頭被沖走的大象已被證實死亡。在湄登希布森度假村（Sibsan）附近尋獲母象Phang Fah Sai的屍體，另一頭死亡的大象被認為是Plang Mae Khor，其中一條腿有殘疾，目前正在確認身分。桑杜安得知有2頭大象死亡的消息後，感到非常心碎。

不只大象，園區許多牛、水牛失蹤。桑杜安相當感謝救援人員、志願者、政府機構的協助，在疏散大象期間，許多大象營也出動象夫協助園區裡受到驚嚇的大象。

由於洪水把園區內的物品沖走，桑杜安也向外界尋求協助，希望徵求車輛協助把23匹盲馬與老馬撤離淹水園區，還有可給予大量貓狗使用的舊衣服與毯子。