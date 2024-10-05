珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」　吉岡政光106歲辭世

文／中央社紐約4日綜合外電報導
日本海軍艦隊於1941年12月7日出動戰機偷襲美國夏威夷珍珠港，「紐約時報」報導，最後一位已知的倖存砲手吉岡政光與世長辭，享嵩壽106歲。
據報導，日本記者兼作家早坂隆8月28日在社群媒體上宣布吉岡政光過世消息，但未提供其他細節。早坂去年曾訪問吉岡。
早坂寫道：「去年我見到他時，他神情肅穆地說了很多寶貴的話。戰後的日本人是否忘記了一些重要的事？何謂戰爭？何謂和平？活著意味著什麼？願安息。」
住在東京都足立區的吉岡表示，第二次世界大戰結束近80年來，他曾參拜靖國神社，為陣亡將士靈魂祈禱，包括在珍珠港（Pearl Harbor）事件中喪生的64名日本人。日本當時折損29架飛機和5艘潛艦；美方則有超過2400名軍人和平民喪生。
真珠湾攻撃に参加した経験を持つ元航空兵の吉岡政光さんが亡くなられました。享年106。昨年、お会いした際には、凜とした佇まいで多くの貴重な言葉を伝えてくれました。戦後日本人は、何か大切なことを忘れかけていないか。戦争とは何か。平和とは何か。生きるとは何か。合掌。 pic.twitter.com/eMpsOE0F5m— 早坂隆 (@dig_nonfiction) August 29, 2024
吉岡當時是一名23歲的砲手，他投放一枚魚雷，擊沉了用來訓練的無武裝美國海軍戰艦猶他號（USS Utah）。他很少公開談論珍珠港事件經過。
他去年接受日本麗澤大學副教授摩根（Jason Morgan）為英語網站Japan Forward所做的訪問時解釋說：「我很羞愧，我是唯一倖存且活了這麼久的人。」
他被問到是否想過參訪珍珠港時，起初回答「我不知道該怎麼說」，然後又說「如果我能去，我想去，我想去罹難者的墳墓，向他們致以最深切的敬意」。
此外，吉岡表示：「現在我想起那些被我們用魚雷擊中的船上的人，想起那些因我而死的人…他們都很年輕，像我們當時一樣。我對此感到非常抱歉；我希望不再有任何戰爭。」
吉岡在訪問中解釋說，就他而言，他當時的目標是戰艦，不是人員。他說：「我們接受的訓練是攻擊船艦。」
「從來沒有人告訴我們要去殺人。那絕不是我們的使命。」
東京新聞2021年報導，吉岡在珍珠港事件時，是航空母艦蒼龍號艦載機「九七式艦上攻擊機」的砲手，負責在戰機上投擲炸彈或魚雷。
吉岡回憶，戰機從蒼龍號起飛後，飛行約2小時抵達夏威夷上空，在隊長機命令下發動攻擊，他向戰艦投下魚雷，雖然命中目標，但他馬上發現攻擊失敗，因為擊中的是美軍靶艦猶他號。
回到蒼龍號上時，吉岡受到同袍熱烈歡迎，要聽他的「英勇事蹟」，但回到船艙時氣氛凝重，他此時才得知第2次攻擊有5架戰機未返航，陸續有人戰死，包括比他小一歲的親近同袍，吉岡為此震驚，突然感到全身疲勞而早早就寢。
吉岡事後奉命轉調回本土訓練後備人員，因此蒼龍號在中途島海戰被擊沉時，他得以平安無事。
戰後吉岡在貨運公司與海上自衛隊工作，沒有告訴家人他曾經歷過戰爭前線；但他近年萌生讓後世得知戰爭實情的想法，數年前開口談論這段過去。
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