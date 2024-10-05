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珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」　吉岡政光106歲辭世

文／中央社紐約4日綜合外電報導

日本海軍艦隊於1941年12月7日出動戰機偷襲美國夏威夷珍珠港，「紐約時報」報導，最後一位已知的倖存砲手吉岡政光與世長辭，享嵩壽106歲。

據報導，日本記者兼作家早坂隆8月28日在社群媒體上宣布吉岡政光過世消息，但未提供其他細節。早坂去年曾訪問吉岡。

早坂寫道：「去年我見到他時，他神情肅穆地說了很多寶貴的話。戰後的日本人是否忘記了一些重要的事？何謂戰爭？何謂和平？活著意味著什麼？願安息。」

住在東京都足立區的吉岡表示，第二次世界大戰結束近80年來，他曾參拜靖國神社，為陣亡將士靈魂祈禱，包括在珍珠港（Pearl Harbor）事件中喪生的64名日本人。日本當時折損29架飛機和5艘潛艦；美方則有超過2400名軍人和平民喪生。

吉岡當時是一名23歲的砲手，他投放一枚魚雷，擊沉了用來訓練的無武裝美國海軍戰艦猶他號（USS Utah）。他很少公開談論珍珠港事件經過。

他去年接受日本麗澤大學副教授摩根（Jason Morgan）為英語網站Japan Forward所做的訪問時解釋說：「我很羞愧，我是唯一倖存且活了這麼久的人。」

他被問到是否想過參訪珍珠港時，起初回答「我不知道該怎麼說」，然後又說「如果我能去，我想去，我想去罹難者的墳墓，向他們致以最深切的敬意」。

此外，吉岡表示：「現在我想起那些被我們用魚雷擊中的船上的人，想起那些因我而死的人…他們都很年輕，像我們當時一樣。我對此感到非常抱歉；我希望不再有任何戰爭。」

吉岡在訪問中解釋說，就他而言，他當時的目標是戰艦，不是人員。他說：「我們接受的訓練是攻擊船艦。」

「從來沒有人告訴我們要去殺人。那絕不是我們的使命。」

東京新聞2021年報導，吉岡在珍珠港事件時，是航空母艦蒼龍號艦載機「九七式艦上攻擊機」的砲手，負責在戰機上投擲炸彈或魚雷。

吉岡回憶，戰機從蒼龍號起飛後，飛行約2小時抵達夏威夷上空，在隊長機命令下發動攻擊，他向戰艦投下魚雷，雖然命中目標，但他馬上發現攻擊失敗，因為擊中的是美軍靶艦猶他號。

回到蒼龍號上時，吉岡受到同袍熱烈歡迎，要聽他的「英勇事蹟」，但回到船艙時氣氛凝重，他此時才得知第2次攻擊有5架戰機未返航，陸續有人戰死，包括比他小一歲的親近同袍，吉岡為此震驚，突然感到全身疲勞而早早就寢。

吉岡事後奉命轉調回本土訓練後備人員，因此蒼龍號在中途島海戰被擊沉時，他得以平安無事。

戰後吉岡在貨運公司與海上自衛隊工作，沒有告訴家人他曾經歷過戰爭前線；但他近年萌生讓後世得知戰爭實情的想法，數年前開口談論這段過去。

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