美國警長行刑式槍殺法官！　8槍奪命畫面曝光

記者詹雅婷/綜合外電報導

美國54歲地區法官馬林斯(Kevin Mullins)在肯塔基州萊徹郡法院遭人連開多槍身亡,槍手就是萊徹郡警長史汀斯(Shawn M. Stines)。依據最新曝光的監視器畫面,當時兩人在辦公室爆發激烈爭執,儘管法官馬林斯雙手舉起,史汀斯仍對他連開8槍奪命。

紐約郵報、每日郵報等報導,法官馬林斯與警長史汀斯是多年好友,在史汀斯成為警長之前,曾在馬林斯的法庭擔任法警多年。事發當天9月19日兩人還一起外出吃午餐,沒想到後來史汀斯走進法官辦公室告知想和馬林斯單獨談話之後不久,便傳來多聲槍響。

WATCH: Video shows moment Kentucky sheriff points gun at judge before allegedly shooting him deadhttps://t.co/DdrSLQTfjV pic.twitter.com/66OH8h8nSZ