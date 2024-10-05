美國警長行刑式槍殺法官！　8槍奪命畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國54歲地區法官馬林斯（Kevin Mullins）在肯塔基州萊徹郡法院遭人連開多槍身亡，槍手就是萊徹郡警長史汀斯（Shawn M. Stines）。依據最新曝光的監視器畫面，當時兩人在辦公室爆發激烈爭執，儘管法官馬林斯雙手舉起，史汀斯仍對他連開8槍奪命。

紐約郵報、每日郵報等報導，法官馬林斯與警長史汀斯是多年好友，在史汀斯成為警長之前，曾在馬林斯的法庭擔任法警多年。事發當天9月19日兩人還一起外出吃午餐，沒想到後來史汀斯走進法官辦公室告知想和馬林斯單獨談話之後不久，便傳來多聲槍響。

WATCH: Video shows moment Kentucky sheriff points gun at judge before allegedly shooting him deadhttps://t.co/DdrSLQTfjV pic.twitter.com/66OH8h8nSZ — Video Forensics (@Video_Forensics) October 5, 2024

事發當下的影像近期在聽證會上曝光，當時馬林斯坐在辦公桌位子上，雙手舉起，試圖想讓持槍的史汀斯保持冷靜，在馬林斯轉身躲到桌下之際，史汀斯一連開了8槍。令人不寒而慄的是，史汀斯多次走動變換位置、推開辦公室內的椅子，只為了能找到朝馬林斯開槍的角度，甚至在最後離開辦公室之前，突然轉身朝馬林斯近距離開槍。

隨後史汀斯自行走出辦公室，舉起雙手向警方自首，並宣稱有人想綁架他的妻小。他事後被上銬帶走，遭指控一級謀殺罪，不過他並不認罪，目前被關押在監獄中，但已公開表明將辭去警長一職。至於馬林斯被發現時，身上有多處槍傷。

相關單位正針對此案展開調查，不過槍擊案發生的時間點，據信是在史汀斯發現馬林斯手機裡有他女兒的電話號碼之後。已知史汀斯在作案之前，曾用他與馬林斯的手機多次撥電話給女兒。

▼槍殺法官的嫌犯是警長史汀斯（Shawn M. Stines）。（圖／達志影像／美聯社）