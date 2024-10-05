以色列轟炸東部過境點！　黎巴嫩難民「爬過4m彈坑」逃命

▲逃難民眾帶著孩童冒險爬過4公尺深的砲彈坑洞。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以色列為打擊真主黨，持續空襲黎巴嫩至今已10天，以色列軍方近日更空襲該國東部主要過境點，道路損毀嚴重，逃難民眾只能帶著孩童冒險爬過4公尺深的砲彈坑洞，艱難前往鄰國敘利亞。

根據BBC報導，以色列軍方近日轟炸了黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納（Masnaa），摧毀了當地對外連結的主要道路，不僅讓運送救援物資的車輛無法進出，也阻礙黎巴嫩難民逃往鄰國。

▲▼以色列轟炸黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納，難民穿越4公尺深彈坑逃命。（圖／路透）



聯合國世界糧食計劃署主任霍琳沃斯（Matthew Hollingworth）表示，「這意味著原本經過這個口岸運送的貨物，這是將商品送入該國最便宜、最有效的方式，如今也無法送達了。」

從曝光的畫面可以看到，攜家帶眷逃難的黎巴嫩民眾，僅能帶著孩子緩慢爬過砲彈留下的4公尺深坑，艱難逃往安全之地。黎巴嫩政府數據指出，過去10天已有超過30萬人為了躲避空襲，從黎巴嫩逃往敘利亞。

▲轟炸留下的坑洞也阻礙了救援車輛前進。（圖／路透）



馬斯納口岸位於黎巴嫩東部，一直是人們前往敘利亞，進而前往約旦和海灣國家的主要通道。在黎巴嫩，這條道路也連接著西邊的首都貝魯特（Beirut）。

以色列國防軍4日轟炸馬斯納後表示，該處是真主黨運送武器的據點，當地有一條長達3.5公里的隧道，連接黎巴嫩和敘利亞，「真主黨將走私活動隱藏在民用卡車和車輛中。」

黎巴嫩衛生部表示，自去年10月以色列和黎巴嫩邊境衝突爆發以來，以色列的空襲已經在黎巴嫩造成超過2000人死亡。