　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列轟炸東部過境點！　黎巴嫩難民「爬過4m彈坑」逃命

▲▼以色列轟炸黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納（Masnaa），黎巴嫩難民穿越4公尺深彈坑逃命。（圖／路透）

▲逃難民眾帶著孩童冒險爬過4公尺深的砲彈坑洞。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列為打擊真主黨，持續空襲黎巴嫩至今已10天，以色列軍方近日更空襲該國東部主要過境點，道路損毀嚴重，逃難民眾只能帶著孩童冒險爬過4公尺深的砲彈坑洞，艱難前往鄰國敘利亞。

根據BBC報導，以色列軍方近日轟炸了黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納（Masnaa），摧毀了當地對外連結的主要道路，不僅讓運送救援物資的車輛無法進出，也阻礙黎巴嫩難民逃往鄰國。

▲▼以色列轟炸黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納（Masnaa），黎巴嫩難民穿越4公尺深彈坑逃命。（圖／路透）

▲▼以色列轟炸黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納，難民穿越4公尺深彈坑逃命。（圖／路透）

▲▼以色列轟炸黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納（Masnaa），黎巴嫩難民穿越4公尺深彈坑逃命。（圖／路透）

聯合國世界糧食計劃署主任霍琳沃斯（Matthew Hollingworth）表示，「這意味著原本經過這個口岸運送的貨物，這是將商品送入該國最便宜、最有效的方式，如今也無法送達了。」

從曝光的畫面可以看到，攜家帶眷逃難的黎巴嫩民眾，僅能帶著孩子緩慢爬過砲彈留下的4公尺深坑，艱難逃往安全之地。黎巴嫩政府數據指出，過去10天已有超過30萬人為了躲避空襲，從黎巴嫩逃往敘利亞。

▲▼以色列轟炸黎巴嫩東部邊境口岸馬斯納（Masnaa），黎巴嫩難民穿越4公尺深彈坑逃命。（圖／路透）

▲轟炸留下的坑洞也阻礙了救援車輛前進。（圖／路透）

馬斯納口岸位於黎巴嫩東部，一直是人們前往敘利亞，進而前往約旦和海灣國家的主要通道。在黎巴嫩，這條道路也連接著西邊的首都貝魯特（Beirut）。

以色列國防軍4日轟炸馬斯納後表示，該處是真主黨運送武器的據點，當地有一條長達3.5公里的隧道，連接黎巴嫩和敘利亞，「真主黨將走私活動隱藏在民用卡車和車輛中。」

黎巴嫩衛生部表示，自去年10月以色列和黎巴嫩邊境衝突爆發以來，以色列的空襲已經在黎巴嫩造成超過2000人死亡。

ET快訊
不去萬里勘災卻到台南參香　賴清德：明天前往勘災
外科主任偷吃護理師　作家妻怒：開刀房裡玩成這樣！
快訊／T-ARA芝妍爆離婚！　斷開2年棒球選手尪
出道6年！　25歲AV女優突宣布引退「床戲拍到緊急送醫」
男歌手國道連環車禍！　5車撞一團畫面曝
邊荷律「大巨蛋場邊道歉」全被拍！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」　吉岡政光106歲辭世

以色列轟炸東部過境點！　黎巴嫩難民「爬過4m彈坑」逃命

南海捕魚遭痛毆4小時「船長被打昏」　越南漁民向中國人員下跪

犯90起性侵！南非色魔逞慾「逼孩童觀戰」　判42項無期徒刑

資安危機！中國製網路攝影機「偷窺」南韓生活　專家教2招防被駭

雪梨男持刀砍人！　路人倒地、拿背包擋刀保命

亂流次數暴增79.8％！　韓廉航宣布：10月起「停賣泡麵」

美國警長行刑式槍殺法官！　8槍奪命畫面曝光

100多頭大象逃難！泰國清邁大規模山洪　13頭大象仍受困

中東緊張情勢升級！南韓「急派軍機」撤回97人　日運輸機撤至約旦

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

高雄短褲妹清水溝

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」　吉岡政光106歲辭世

以色列轟炸東部過境點！　黎巴嫩難民「爬過4m彈坑」逃命

南海捕魚遭痛毆4小時「船長被打昏」　越南漁民向中國人員下跪

犯90起性侵！南非色魔逞慾「逼孩童觀戰」　判42項無期徒刑

資安危機！中國製網路攝影機「偷窺」南韓生活　專家教2招防被駭

雪梨男持刀砍人！　路人倒地、拿背包擋刀保命

亂流次數暴增79.8％！　韓廉航宣布：10月起「停賣泡麵」

美國警長行刑式槍殺法官！　8槍奪命畫面曝光

100多頭大象逃難！泰國清邁大規模山洪　13頭大象仍受困

中東緊張情勢升級！南韓「急派軍機」撤回97人　日運輸機撤至約旦

卓榮泰探視安泰醫院大火傷者　指示醫療機構同步檢視災防管理

高雄大寮林園停電3天沒水洗澡　里民包圍台電怒：我們卡細漢？

珍珠港事件日軍「最後倖存砲手」　吉岡政光106歲辭世

山陀兒花4天登陸高雄「暴雨熱區卻在卑南、瑞芳」 粉專揭原因

不去萬里勘災卻到台南參香挨批　賴清德：明天前往勘災

金價飆升！打亂結婚計劃　陸新人嘆：放棄三金換「彩色珠寶」

全聯買東西「發票中1000萬」　獎落這縣市！

中警破博弈洗錢集團「金流達50億」　查扣百達翡麗名錶、阿法豪車

胡宇威戴防震錶勾起冒險魂　最想挑戰跳傘

外科主任偷吃護理師診間密會　作家妻怒「開刀房裡玩成這樣」開告

阿金睡前要主人伺候「喬枕頭」　位置對了秒倒下！網笑：躺很大力

國際熱門新聞

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

史上最恐怖電影？開演僅10分鐘「11人受不了離場」

3寶媽遭性侵致死　嫌犯趁她昏迷逞慾

美警長行刑式槍殺法官！　畫面曝光

女師吃掉國中生！更衣室「秘密教學」

亂流暴增79.8％！　韓廉航10月起「停賣泡麵」

神秘大腳怪真的存在？超清晰影片曝光

華爾街日報：巴菲特疑準備大買日股

全日本首例　東京都議會通過「防奧客條例」

美股收紅341點　台積電ADR漲0.94％

歐盟通過對中國電動車加稅　北京反對

金屬碎片射破擋風玻璃　司機頭胸濺血險奪命

男賭場才贏6萬元　隔天又刮中3億元大獎

20年前開始討論！越南要砸2.1兆元蓋南北高鐵

更多熱門

相關新聞

中東緊張情勢升級　南韓派軍機撤回97人

中東緊張情勢升級　南韓派軍機撤回97人

近來以色列屢次空襲黎巴嫩、伊朗則向以色列回敬發射180枚彈道飛彈，隨著中東緊張情勢升溫，各國也開始規劃撤僑方案。其中，南韓政府已經緊急派出軍機前往黎巴嫩，將滯留當地的97人載回南韓，目前即將抵達首爾機場。至於日本，則是將滯留黎巴嫩的16人載送至約旦。

無法助烏克蘭防空？　美：避免捲入戰爭

無法助烏克蘭防空？　美：避免捲入戰爭

南韓軍方怒曝「戰略目標」：鎖定北韓金正恩

南韓軍方怒曝「戰略目標」：鎖定北韓金正恩

川普：以色列應攻打伊朗核設施

川普：以色列應攻打伊朗核設施

以色列未保證不攻擊伊朗核設施　可能時間曝

以色列未保證不攻擊伊朗核設施　可能時間曝

關鍵字：

以色列黎巴嫩真主黨軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

她好奇眾人在家怎麼穿　網：內衣褲不能省

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！網曝原因

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

房地產「開價11億」堅持不賣！　建商捧13.2億求屋主出售

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

楊繡惠6字回應徐乃麟！直播遭酸「活該被人罵」

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面