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花蓮秋季體育聯合競賽登場！　7賽事同步競技

▲▼花蓮秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

▲▼花蓮秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽事今天在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮，包括跆拳道、羽球、足球、射箭等總計有七項運動賽事都在今天同步舉辦，參賽者除了花蓮的選手之外，還包括宜蘭、台東的選手也都組隊來參加，透過體育交流，提升運動的技能及成長。

▲▼花蓮秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

上午八點多，花蓮縣體育會太極拳委員會上百人在主委林有清帶領下以太極拳展演為活動暖身，運動舞蹈委員會則由主委曹桂香帶領八百多名來自社區地方媽媽所組成舞蹈團隊演出韻律舞，觀眾目不暇給，也深刻感受到花蓮豐富的文化底蘊。花蓮縣體育會理事長汪錦德偕同各單項委員會主委歡迎與會貴賓，包括徐榛蔚縣長、國民黨立法院黨團總召傅崐萁、中華民國縣市體育會聯合總會秘書長鄭裕成、議員笛布斯•顗賚、韓林梅、花蓮縣政府教育處代理處長翁書敏、吉安鄉長游淑貞、花蓮市公所秘書楊清智等多人。

▲▼花蓮秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

徐榛蔚縣長誇讚太極拳委員會及運動舞蹈委員會帶來的精彩表演，她說，花蓮是一個運動風氣盛行的健康城市，大山大海就是每個人的健身房與運動場。徐榛蔚指出，花蓮一年至少舉辦198場運動賽事，體育會除了協調場地的問題，還要有天候狀況的配合，花蓮這次受到山陀兒颱風的影響最小，因而能在今天同步舉辦七項運動賽事，感謝老天護佑。

▲▼花蓮秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

徐榛蔚表示，縣府近年來積極爭取辦理各項全國性及國際性的賽事，透過賽事帶動花蓮觀光及服務產業，讓花蓮沒有觀光淡季，從2020年全民運、2022年全中運，再到今年有多項全國體育賽事都在花蓮舉辦，而在2026年，花蓮將舉辦兩項國際性的比賽，包括有八項運動項目的國際少年運動會，以及世界俱樂部的龍舟賽事，屆時有將近三十個國家一萬多名選手來到花蓮，歡迎大家一起來共襄盛舉，共同見證美好的城市。

▲▼花蓮秋季體育活動聯合競賽暨幸福城市盃多元體育運動賽在花蓮縣立體育館舉辦開幕典禮。（圖／花蓮體育會提供，下同）

縣長徐榛蔚表示，這次受到山陀兒颱風的影響最小，才能能同步舉辦七項運動賽事，感謝老天護佑。

幸福城市盃多元體育運動賽事總計有七個運動項目，跆拳道對抗賽在海星高中舉辦，足球錦標賽場地在花蓮縣立體育場及花蓮高農，射箭錦標賽的賽事地點位於花蓮縣立體育高中射箭場，軟式慢速壘球賽則在國福運動園區E球場及大本球場舉行，慢速壘球錦標賽比賽地點位於國福棒壘球場，羽球錦標賽比賽地點在花蓮高農，排球錦標賽則是在花蓮縣立體育館舉辦。

以上七項運動賽事於10月5日上午開幕式結束後於指定比賽地點進行比賽，並於10月6日於冠亞軍賽結束後閉幕，歡迎花蓮鄉親前往觀賽並為選手加油。

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