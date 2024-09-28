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2024台北世貿秋季美容展　維他命B3與B5爆紅

▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

隨著美容保養品市場的快速成長，2024 台北世貿秋季美容展於9月27日到30日，在台北世貿一館舉行，國內保養品大廠紛紛推出新產品，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展共襄盛舉。

▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師指出，今年流行「維他命雙B保養品」，也就是維他命B3與維他命原B5，這兩種維他命成分爆紅，藝群集團順勢推出維他命B3（菸鹼醯胺）與維他命原B5（泛醇）系列保養品，讓消費者體驗保養品的滋潤效果，並於展覽現場設置打地鼠遊戲機來娛樂消費者，寓教於樂，讓展場充滿歡樂氣氛。

▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師說，今年保養品的流行趨勢是重視肌膚保濕與亮白，各大廠商紛紛推出維他命B3與維他命原B5產品。藝群醫美集團展覽的亮點，是以「打地鼠」遊戲為靈感，設計了一款有趣的互動體驗。參觀者將有機會化身「打擊肌膚問題的獵手」，透過擊中代表各種肌膚問題的地鼠，來學習保養品成分。這些「地鼠」將被設計為各種肌膚問題的象徵，如乾燥、暗沉、油光、毛孔粗大等。民眾擊中正確的目標，就代表擊退該項肌膚問題並得分，讓這次世貿美容展不僅是一場保養品的展示，還是消費者透過有趣互動學習的絕佳機會。王正坤醫師也親自下場比賽打地鼠遊戲，獲得滿場歡樂掌聲。

▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師長期在大學授課皮膚保養與醫學美容，向學生們傳授化妝品學和醫學美容的知識。他強調正確的保養品選擇對於皮膚健康至關重要，鼓勵民眾仔細閱讀保養品成分標籤，了解產品中的成分，以選擇適合自己膚質的產品。每個人的皮膚狀況不同，因此選擇保養品時應考慮個人需求，才能有效與安全的保養皮膚。

▲2024台北世貿秋季美容展在台北世貿一館舉行，藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師帶領旗下的Dr.藝群保養品公司參展，「打地鼠」遊戲寓教於樂受歡迎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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