2024台南醫法論壇登場　檢醫衛上百人齊聚一堂

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」，邀集醫界、法界菁英 100 餘人共襄盛舉，為醫界與法界提供彼此溝通交流之機會。

「2024 台南醫法論壇」邀請台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、中國民國醫師公會全國聯合會副理事長陳相國、台南律師公會理事長蔡雪苓、台南市衛生局副局長黃文正等人蒞臨指導；本次論壇邀集醫界、法界菁英 100 餘人共襄盛舉，為醫界與法界提供溝通交流機會。

黃玉垣檢察長於致詞時表示，「醫療事故預防及爭議處理法」(簡稱醫預法)於2024年1月1日施行後，將醫療體系更明確納入社會安全網，包括醫事機構發生醫療事故發生後，依醫預法第35條規定由醫策會進行調查，而相關調查並非只是究責，而是以發現事實真相，並同時提供醫療機構借鏡為目標，

黃玉垣檢察長提及近日新修正刑事訴訟法第206條規定鑑定人於審判中原則上應到庭以言詞說明，然同法新修正第208條亦規定鑑定機關如具有職掌鑑定、鑑識或檢驗業務，書面鑑定報告得為證據，因此修法後有關醫療案件相關鑑定也可 由具特別可信性的鑑定機關出具書面報告。黃玉垣檢察長亦期許透過台南醫療系統的垂直整合銜接，利用遠距醫療通訊診察提供在宅急症患者照護，讓病患多一種選擇。

台南地署檢察長鍾和憲則表示，期盼透過本次醫法論壇使醫界、法界增進彼此瞭解，也感謝今日講師及與談人就醫法所共同關切的議題進行深入研討，並提供更多寶貴建議使醫療體系更加完善。

台南市醫師公會理事長賴俊良表示，自2019年起每年舉辦一次台南醫法論壇，本次論壇已是第6屆，實屬不易；另醫預法通過後，台南地區實施醫療爭議調解制度有將近5成的調解成功率，很感謝醫界、法界共同努力而獲得此成果。

中國民國醫師公會全國聯合會副理事長陳相國則表示，近年來醫病關係有所變化，醫界也透過參與醫法論壇等方式增進法律知識，很感謝多年來醫界、法界人士的熱心參與。

本次醫法論壇討論主題包含：由台南地院陳本良庭長主講及南檢李駿逸主任檢察官與談有關「醫療鑑定實務：程序與認定」、 由衛服部台南醫院陳俞沛醫師主講及成大醫院林志豪醫務秘書與談有關「醫預法相關規定說明：行政攻略」、奇美醫院黃建程主任主講及林仲豪律師與談有關「在宅急症照護新視野：遠距醫療通訊診察的契機與挑戰」、由成功大學法律學系陳俊仁教授主講及林瑞成律師與談有關「再生醫療法：醫病雙方的權利、義務與責任」等主題，會議過程緊湊精彩，也期盼能藉由討論醫法所共同關切的議題，使醫界更加瞭解司法機關如何採證 與認事、用法，法界則可更加理解醫療服務特性，在個案判斷上能更 加正確與合理，進而獲得醫、病雙方之信賴。