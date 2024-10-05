　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2024台南醫法論壇登場　檢醫衛上百人齊聚一堂

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」，邀集醫界、法界菁英 100 餘人共襄盛舉，為醫界與法界提供彼此溝通交流之機會。

「2024 台南醫法論壇」邀請台灣高等檢察署台南檢察分署檢察長黃玉垣、中國民國醫師公會全國聯合會副理事長陳相國、台南律師公會理事長蔡雪苓、台南市衛生局副局長黃文正等人蒞臨指導；本次論壇邀集醫界、法界菁英 100 餘人共襄盛舉，為醫界與法界提供溝通交流機會。

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃玉垣檢察長於致詞時表示，「醫療事故預防及爭議處理法」(簡稱醫預法)於2024年1月1日施行後，將醫療體系更明確納入社會安全網，包括醫事機構發生醫療事故發生後，依醫預法第35條規定由醫策會進行調查，而相關調查並非只是究責，而是以發現事實真相，並同時提供醫療機構借鏡為目標，

黃玉垣檢察長提及近日新修正刑事訴訟法第206條規定鑑定人於審判中原則上應到庭以言詞說明，然同法新修正第208條亦規定鑑定機關如具有職掌鑑定、鑑識或檢驗業務，書面鑑定報告得為證據，因此修法後有關醫療案件相關鑑定也可 由具特別可信性的鑑定機關出具書面報告。黃玉垣檢察長亦期許透過台南醫療系統的垂直整合銜接，利用遠距醫療通訊診察提供在宅急症患者照護，讓病患多一種選擇。

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南地署檢察長鍾和憲則表示，期盼透過本次醫法論壇使醫界、法界增進彼此瞭解，也感謝今日講師及與談人就醫法所共同關切的議題進行深入研討，並提供更多寶貴建議使醫療體系更加完善。

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市醫師公會理事長賴俊良表示，自2019年起每年舉辦一次台南醫法論壇，本次論壇已是第6屆，實屬不易；另醫預法通過後，台南地區實施醫療爭議調解制度有將近5成的調解成功率，很感謝醫界、法界共同努力而獲得此成果。

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

中國民國醫師公會全國聯合會副理事長陳相國則表示，近年來醫病關係有所變化，醫界也透過參與醫法論壇等方式增進法律知識，很感謝多年來醫界、法界人士的熱心參與。

▲台南地檢署與台南市醫師公會、台南市衛生局，4 日下午在「香格里拉台南遠東國際飯店」共同舉辦「2024 台南醫法論壇」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本次醫法論壇討論主題包含：由台南地院陳本良庭長主講及南檢李駿逸主任檢察官與談有關「醫療鑑定實務：程序與認定」、 由衛服部台南醫院陳俞沛醫師主講及成大醫院林志豪醫務秘書與談有關「醫預法相關規定說明：行政攻略」、奇美醫院黃建程主任主講及林仲豪律師與談有關「在宅急症照護新視野：遠距醫療通訊診察的契機與挑戰」、由成功大學法律學系陳俊仁教授主講及林瑞成律師與談有關「再生醫療法：醫病雙方的權利、義務與責任」等主題，會議過程緊湊精彩，也期盼能藉由討論醫法所共同關切的議題，使醫界更加瞭解司法機關如何採證 與認事、用法，法界則可更加理解醫療服務特性，在個案判斷上能更 加正確與合理，進而獲得醫、病雙方之信賴。

ET快訊
江蕙為國慶演出整夜沒睡！　彩排內幕曝光
第1桶金=100萬過時了？他嘆「付頭期款都不夠」　全場爆共鳴
亂流次數暴增79.8％！　航空公司停止供應泡麵、熱飲
美國警長行刑式槍殺法官！　8槍奪命畫面曝光
江蕙復出太搶手！　16黃牛遭逮...驚見天價10.4萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自小客擋王船動線　東港信眾合力搬開…網友一片讚嘆

基隆城市半馬10／6登場　交通處：市區交管公車改道行駛

超大豪雨重創北海岸　侯友宜指示立刻啟動水利建造物勘查

台中出動30大型機具、85人「支援高雄基隆」　拼周一搶通

出身偏鄉家庭！帶領弱勢生翻轉人生　暨大附中林淑芳獲師鐸獎

2024台南醫法論壇登場　檢醫衛上百人齊聚一堂

森林火災好發季節到　救災演訓登場...空勤直升機出動吊掛

日本秋田市長率竿燈祭團隊來台南　與黃偉哲簽署交流合作合意書

嘉義市治安要點錄監系統整合車牌辨識　考慮明年繼續設置

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南　超限量集章集滿6或3顆章可換好禮

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

冒雨徒手清水溝天使現身　丁女秀雙手回應酸民質疑

金山、萬里、淡水驚人暴雨　8路不通...恐怖空拍畫面曝光

白鷺鷥被吹到「倒退飛」 迫降馬路還站不穩！

高雄短褲妹清水溝

【柯基颱風天被爸硬遛XD】風沙狂吹還以為是CG特效

自小客擋王船動線　東港信眾合力搬開…網友一片讚嘆

基隆城市半馬10／6登場　交通處：市區交管公車改道行駛

超大豪雨重創北海岸　侯友宜指示立刻啟動水利建造物勘查

台中出動30大型機具、85人「支援高雄基隆」　拼周一搶通

出身偏鄉家庭！帶領弱勢生翻轉人生　暨大附中林淑芳獲師鐸獎

2024台南醫法論壇登場　檢醫衛上百人齊聚一堂

森林火災好發季節到　救災演訓登場...空勤直升機出動吊掛

日本秋田市長率竿燈祭團隊來台南　與黃偉哲簽署交流合作合意書

嘉義市治安要點錄監系統整合車牌辨識　考慮明年繼續設置

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南　超限量集章集滿6或3顆章可換好禮

高雄災後還有「1.6萬戶不來電」　台電力拚今天全面復電

雪梨男持刀砍人！　路人倒地、拿背包擋刀保命

拜過台北最靈月老廟！「約30女吃飯」全都沒結果　23歲男崩潰了

只唱3首歌…江蕙為國慶演出整夜沒睡！　彩排內幕曝光

2公路仍有災情　金山台2甲線土石坍方「16時搶通單線」

韓國女神南珉貞首談離婚　放話台灣男性有機會　生小孩也可以

詹皇休兵！湖人父子連線破局　布朗尼NBA熱身賽首秀狂送3火鍋

北市登革熱感染源找到了！疾管署公布病毒定序「和新北群聚一致」

賴清德快閃國慶晚會還避「唱國歌」？　總統府斥：惡意扭曲

朴敘俊《京城怪物2》發布會皮衣造型太帥！5套私服解析男生皮衣穿搭

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

新北6公車47人困　全至萬里前進指揮所

SRF電廠用國際垃圾　桃園民代曝：市府被施壓

新明市場大樓鑑定海砂屋　民代籲加快重建

南瀛國際民俗藝術節歡迎晚會邀來台南欣賞文化盛宴

三芝淺水灣路面也淹水！　整條路變黃色

教育部將閩南語更名為台灣台語台南藍軍認為語言應平等

37學童受困中角國小！消防隊送炒飯到校

虎頭山創新園區虧1.5億　民代要求營運轉型

朱銘美術館遭水淹！緊急宣布休館

基隆城市半馬10／6起跑　交通管制一次看

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

自小客違停擋王船　東港信眾合力搬開

超大豪雨重創北海岸　侯友宜指示勘查水利建造物

山陀兒颱風過後　新北勞檢處提醒災後復原3大重點

更多熱門

相關新聞

日本秋田市長率團與黃偉哲簽署交流合作合意書

日本秋田市長率團與黃偉哲簽署交流合作合意書

日本秋田市5日由穗積志市長與台南市黃偉哲市長簽署交流合作合意書，該市並將把原汁原味的「秋田竿燈祭」移師台南「2024南瀛國際民俗藝術節」，秋田竿燈祭為日本東北三大祭之一，已有270年歷史，高聳的竿燈十分壯觀。

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南集章換好禮

巷仔Niau帶大家一起「踅」台南集章換好禮

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

台南400甲辰年府城迎媽祖巧合連連

台南一案建商欠債　安平電梯透天淪三拍底價7829萬

台南一案建商欠債　安平電梯透天淪三拍底價7829萬

教育部將閩南語更名為台灣台語台南藍軍認為語言應平等

教育部將閩南語更名為台灣台語台南藍軍認為語言應平等

關鍵字：

台南醫法論壇登場

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐金山遇大雨受困！愛車被水淹沒

3寶媽陳屍公園　監視器揭遭街友性侵致死

最後身影曝！金山夫妻「水淹到腰」堅持走回家

快訊／金山夫妻深夜失聯　今晨尋獲已成冰冷遺體

他狂長20息肉　改1習慣成功清零

徐乃麟遭楊繡惠控訴！搭擋曾國城說話了

為何超商颱風天堅持營業　內行人曝關鍵

台北市最後貧民窟！　單親媽5小孩全是不同爸

3銀行出手砍！　7張聯名信用卡年底前喊掰掰

留美女碩士偕男友弒父　判無期定讞

她好奇眾人在家怎麼穿　網：內衣褲不能省

7生活習慣「超傷心臟」！　長期下來嚴重恐致猝死

金山萬里淡水暴雨淹水　空拍畫面曝光

房地產「開價11億」堅持不賣！　建商捧13.2億求屋主出售

一堆男同事30歲「寧願單身也不交女友」！網曝原因

更多

最夯影音

更多

舒華合體雨琦S.H.E〈SUPER STAR〉　(G)I-DLE台灣限定歌單嗨炸！

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」：我不豁達

韓名廚殺魚超療癒「對比隔壁滿桌血」　《黑白大廚》賽制惹議「35小時通宵料理」

朴信惠雙馬尾變安娜貝爾制裁惡女　遇「十字架攻擊」尖叫超反差XD

獨家／徐乃麟重申自己沒有錯　與楊繡惠「心結已結下」

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面