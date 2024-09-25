全國地政盃移師花蓮！6賽事全台競技　限量版紀念品超搶手

▲▼花蓮縣政府秘書長饒忠（左二）前往各比賽場地全面會勘，確保各項設施安全無虞，賽程圓滿順利。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

第41屆全國地政盃將於9月26日及27日盛大登場，今年首度移師花蓮縣舉辦，預估將有2500多人齊聚花蓮，花蓮縣政府秘書長饒忠24日前往原民館、小巨蛋、壘球場、國風國中、中正體育館進行場地全面會勘，確保各項設施安全無虞，賽程圓滿順利，縣長徐榛蔚期許，屆時能以新穎、活潑、有朝氣的樣貌，迎接來自全國的地政好朋友！

秘書長饒忠實地勘查各個場地，並仔細檢察場地設施，確保各項均符合安全標準，以最萬全的準備，迎接迎接來自全國的地政好朋友及鄉親蒞臨花蓮。全國地政盃開、閉幕典禮及趣味競賽在「花蓮縣立中正體育館」進行，桌球比賽在「花蓮縣立體育館」，慢速壘球比賽在「國褔棒壘球場」， 3對3籃球比賽在「花蓮縣立國風國民中學」，歌唱比賽則在「台灣原住民族文化館」。

縣長徐榛蔚表示，縣府近年來積極爭取辦理各項全國性及國際性的賽事，透過賽事帶動花蓮觀光及服務產業，讓花蓮沒有觀光淡季，從2020年全民運、111年全中運，再到今年全國地政盃，以及2026年世界龍舟錦標賽，不僅吸引來自各地的朋友來到花蓮切磋交流，同時增進花蓮觀光與旅遊人潮，行銷花蓮好山好水，讓大家認識花蓮、感受花蓮熱情樸實的人情味。

徐榛蔚同時歡迎地政盃參賽的選手，在賽後踴躍參與9月27日、28日在花蓮文化創意產業園區舉辦「Meet Pacific花蓮創新創業嘉年華」，9月27日在東大門廣場舉辦「2024花蓮GOLD美好」公益演唱會，以及9月28日在大農大富的「星光音樂會」，美妙旋律音樂饗宴及熱情洋溢的活動盛會，為今年留下美好難忘的回憶。

全國地政盃活動競賽在今年邁入第41屆，今年首度移師花蓮縣，並由花蓮縣政府主辦，競賽項目包含桌球、羽球、慢速壘球、籃球、趣味競賽、歌唱等六項賽事，因著花蓮城市品牌定位「花蓮赫茲Hualien Hertz」，在花蓮處處有美好多元的頻率，因此今年活動主題定為「地政聚樂、花蓮好頻」，視覺設計運用歡樂、色彩、喜悅、運動、笑臉以及全齡等元素融合呈現，希冀所有來到花蓮的朋友都可以找到適合自己的頻率。

▲第41屆全國地政盃將於9月26日及27日盛大登場，今年首度移師花蓮縣舉辦。

花蓮縣政府表示，本屆全國地政盃賽事內容豐富多元，參賽者可以展現自己的才華與風采，也可以與其他地政人員交流學習，增進友誼與團結。縣政府也希望參賽者在賽事中取得優異成績的同時，能夠充分享受花蓮的美麗風光及熱情款待。

此外，為了讓參賽者留下美好回憶，縣府特別精心設計了三款限量版紀念品，這些紀念品以精美設計和實用功能為設計主軸，並巧妙的融合了花蓮的文化精髓和運動精神，將本屆活動主視覺Logo「山豬、海豚、狐蝠」優雅的呈現在紀念品上，也讓參賽者可以細細的品味花蓮自然之美和文化特色。

詳細連結活動網頁>>>https://land.hlc.edu.tw/