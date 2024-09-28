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第21屆全國脊髓損傷者運動會台南登場　黃偉哲支持參與運動賽事

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為支持脊髓損傷者運動賽事，社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，也是該運動會開辦至今首次在台南登場，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與，感謝中華民國脊髓損傷者聯合會為身障朋友提供平等參與體育賽事的機會。

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年賽事計有全國來自各地共500位脊髓損傷者響應參加，台南市政府在經費及場地及交通接駁等全力支持，期透過賽事讓更多人看到脊髓損傷者的努力及成就，同時也展現台南的溫暖與友善。

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長感謝中華民國脊髓損傷者聯合會舉辦這項深具意義的體育活動，黃市長說，此活動為全國性活動，參加選手都是來自全國各地脊髓損傷者，透過運動賽事，讓脊髓損傷者走出家門，實踐身心障礙者權利公約(CRPD)社會參與之精神，讓身心障礙者能夠享有與他人平等的生活機會和尊嚴，除促進其社會參與外，也展現台南的支持與關愛。

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

脊髓損傷者聯合會理事長張木藤表示，此次活動由脊髓損傷者聯合會及脊髓損傷社福基金會共同主辦，譲運動會自2007年開辦以來，參與人數從900人增加到1700人。張理事長說此次在黃偉哲市長支持下，市府各局處積極配合辦理，提供經費、志工招募、交通接送、場地租借等協助。另感謝慈揚社福慈善基金會、凱達格蘭基金會、遠鴻生物科技股份有限公司、中國信託銀行等民間企業及團體共同響應，出錢出力，用實際行動支持每位選手帶來更好的運動體驗，也支持他們更有勇氣面對生活中的挑戰。

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年全國脊髓損傷者運動會的運動員宣誓代表是來自佳里區的楊伊宸選手，她也是今年巴黎帕運的國手。楊伊宸早年因意外成為脊髓損傷者，她無法接受並時常感到憂鬱與挫折，直到朋友鼓勵她參加羽球運動，讓她漸漸發現自己的潛力，在她的努力不懈下，最終成為羽球國手，代表台灣參與國際賽事。

▲社團法人中華民國脊髓損傷者聯合會，在台南舉辦第21屆全國脊髓損傷者運動會，台南市政府韓榮華參事代表黃偉哲市長到場參與。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另位來自台南的廖永琮是桌球選手，他過去因跳水受傷而導致脊髓損傷，初時四肢癱瘓，無法自主行動，讓他對未來感到非常徬徨無助，在台南市脊髓損傷者協會及桃園潛能發展中心協助下，他不僅擔任身障同儕訪視員，提供傷友心理支持，積極參與運動賽事，看到自己更多的可能。

社會局盧禹璁局長表示，目前台南已設置59處輔具服務站，布建數量全國第一，並成立「無障礙設施檢視工作小組」，由身權委員組成工作小組針對台南市的環境設施進行無障礙檢視。此外，台南亦推動脊髓損傷者護理包服務，根據每位傷友的需求客製化所需物資，這些措施將為身障朋友及其家庭創造更包容和支持的社會環境，市府團隊將持續營造友善環境，營造友善無礙的城市。

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