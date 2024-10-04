南瀛國際民俗藝術節歡迎晚會　黃偉哲歡迎來台南欣賞文化盛宴

▲「2024南瀛國際民俗藝術節」即將於10月5日至13日盛大登場，台南市政府4日晚上於福爾摩沙酒店舉行歡迎晚會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違6年的「2024南瀛國際民俗藝術節」即將於10月5日至13日盛大登場，台南市政府4日晚上於福爾摩沙酒店舉行歡迎晚會，副市長趙卿惠代表黃偉哲市長到場致詞，與來自各國的藝術家及表演團隊相聚，共同迎接南瀛國際民俗藝術節，見證文化成為國際友誼的紐帶，促進各國間的情感交流及友誼。

市長黃偉哲表示，這場盛會是藝術的禮讚，更是國際文化交流的重要平台，歡迎來自世界各地的表演團隊帶來每場演出，注入全新文化色彩，讓南市為世界文化的交匯點，展現各國不同風采，感受各地的藝術魅力與文化深度。

副市長趙卿惠指出，這次來自五大洲的文化表演團體，包含舞蹈、文化或戲劇都是頂尖一流的文化饗宴，將於台南地區展開16區17場次的巡演活動，今年適逢台南400，誠摯歡迎大家來台南這個台灣最古老，也是最美麗的城市。

文化局指出，南瀛國際民俗藝術節已成為連結世界各國文化的堅實橋樑，透過舞蹈、音樂、戲劇等多樣的藝術形式，不僅分享各自的傳統與創新，更在舞台上展現了不同文化的共鳴，本次藝術節活動豐富多元，精心策畫的精彩節目。