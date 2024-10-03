颱風山陀兒來襲行進緩慢　黃偉哲：嚴陣以待避免暴潮帶來積淹水

▲台南市長黃偉哲3日上午主持台南市災害應變中心第五次工作會報，他表示山陀兒颱風行進緩慢，台南市已經嚴陣以待，落實各項防颱準備工作。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

依據氣象署最新資料顯示，颱風山陀兒強度有持續減弱趨勢，暴風圈亦有略為縮小，惟受到颱風及其外圍環流影響，周圍強風豪雨仍會對台灣造成影響，須慎防颱風暴潮及海水倒灌情形，且西半部沿海空曠地區將陸續出現10級以上強陣風。

台南市長黃偉哲3日上午主持台南市災害應變中心第五次工作會報，他表示山陀兒颱風行進緩慢，台南市已經嚴陣以待，落實各項防颱準備工作。至於4日是否停班停課，則必須持續觀察颱風動向，並評估南部下午雨量與風勢，預定待晚間8時有較明確精準結果才會宣布。

市長黃偉哲表示，對於沿海低窪地區的部分，市府皆已進行嚴格管制處理，透過啟動大型水閘門來防範淹水與避免暴潮情形，因此，到目前為止台南市境內並沒有發生淹水情況，不過依然不能掉以輕心，仍然須掌握中央氣象署最新相關資訊。

市長黃偉哲指出，目前台南市尚無災情傳出，但希望各局處都能記取過往經驗，事前全力加以防範，此外，目前在將軍與安平地區，由於出現潮位較高情況，他也要求水利局務必加以防範，做好相關整備作業，以避免災情傳出，保障人民生命安全。

黃偉哲呼籲，請市民對於私人所屬的廣告招牌、住宅懸掛物、盆栽、屋頂水塔等物，務必加強固定措施，避免受強風豪雨傾倒而發生傷人的意外，共同維護公共安全。他也再次叮嚀大家非必要請勿外出，留意颱風動態，做好各項防颱相關措施，多一分防備，就可減少一分災害。

水利局說明，為因應颱風低壓引發海平面升高，水利局已於安平區低窪地區佈設抽水機，協助加速抽排，並在七股區、將軍區一帶，透過將防潮閘門關閉，以避免海水溢淹。此外，為避免台電停電造成抽水機停擺，也已緊急調度發電機至將軍區各應急抽水站因應，目前494台移動式抽水機已佈設且經巡檢皆可正常啟動。此外，截至10月3日9時止，計海西、海尾寮E等33座抽水站啟動抽水，總抽水量約237.19萬噸（含滯洪池及內水預洩降），另全市目前尚無積淹水災情通報。

台南市政府提醒，請市民朋友可多加利用台南市政府官方Line群組、「台南水情即時通APP」，隨時掌握了解水情狀況，提早做好防災與避災等防範措施，此外，若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有樹葉、雜物阻塞或塑膠墊覆蓋，請協助清除或通報市府協助處理，以加速排水預防災害。

另外，颱風期間民眾如有相關災情可撥打119、110或1999進行通報，若遇到道路、橋梁及公園有損害或致災可能狀況，請撥打06-2155555專線或1999，24小時爲您服務。更多山陀兒颱風即時資訊請參考台南市政府災害應變告示網(https://disaster.tainan.gov.tw/Default.aspx)。