《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

▲▼《當雨水再次降下Ma’orad haca》紀錄片於花蓮新天堂威秀影城隆重首映。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府、迷和樂影像製作社與馬太鞍部落攜手拍攝《當雨水再次降下Ma’orad haca》紀錄片，日前於花蓮新天堂威秀影城隆重首映，紀錄片不僅展現花蓮原住民族文化的深厚底蘊，更透過影像記錄，喚醒觀眾對於部落歷史與文化的深刻反思。

縣長徐榛蔚親自蒞臨觀賞並且表示，製作紀錄片不僅是對馬太鞍部落文化的系統性記錄，更是對部落年齡階層制度及Ilisin年祭核心意義的深刻呈現。原住民族文化是台灣的寶藏，隨著長輩年事漸高，文化傳承的責任更加迫切，呼籲年輕一代積極參與文化復振。

徐榛蔚感性的說，紀錄片中的一個場景，當畫面中一座傳統草屋瀰漫著炊煙，一位身著五片裙服飾的青年專注地添加柴火時，她深受感動，形容這股煙霧和人物象徵著文化的延續與擴散，不需任何言語就能傳達出部落文化的深厚意涵。影片中出現三年前過世的已故馬太鞍部落領袖曾通華頭目，更加令人感嘆耆老的凋零比想像中更快！她特別感謝所有參與影片製作的人員，並期待未來能繼續推動更多文化記錄工作，為馬太鞍與其他部落留下珍貴的歷史資產。

紀錄片《當雨水再次降下Ma’orad haca》主要聚焦於馬太鞍部落的歷史及文化復振，尤其是Ilisin年祭及年齡階層的之間的關聯及重要核心。Ilisin年祭是部落集體記憶的象徵，隨著時代與政治變遷，祭典的形式和意義逐漸演變。

▲▼紀錄片不僅展現花蓮原住民族文化的深厚底蘊，更喚醒觀眾對於部落歷史與文化的深刻反思。

紀錄片團隊皆為部落族人，長期深耕部落，並通過日常與耆老們的對話，細細拼湊出這段重要的文化記憶，讓觀眾得以透過鏡頭見證傳統文化的流變與堅守。

馬太鞍部落領袖張有征在紀錄片中回憶，當時鄰保館是部落集會的重要場所，年祭Ilisin在這裡舉行，而這段歷史對部落文化有著深遠的影響。影片中也展現當年年祭如何在日本殖民時期被稱為「月見祭」，並強調日本政府對部落祭典的影響與改造。

紀錄片中的另一個關鍵人物，耆老Fuday黃石松，分享自己對鄰保館的記憶。他表示，館內的司令台和活動常常是部落族人重要的聚集點，而這些歷史照片中所見的人物，大多為他們的父輩。在紀錄片中，這些口述歷史與照片中的人物交織在一起，勾勒出馬太鞍部落在時代洪流中的變遷。

▲縣長徐榛蔚親自蒞臨觀賞並表示，原住民族文化是台灣的寶藏，呼籲年輕一代積極參與文化復振。

本次拍攝團隊迷和樂影像製作社負責人Kawah Umei連晨軿導演也感動表示：「本次拍攝除了要很感謝縣政府給予我們交辦這麼重要性的紀錄計畫與責任，更要感謝在這段時間陪伴我們一起的長輩與家人，馬太鞍部落的復振工作經歷非常多的時間，透過很多方的溝通與記得，我們才擁有今天新的階層能生生不息，這段信念，藉由這個紀錄片，我希望讓後人都能記得，然後繼續去傳達、永續」。

紀錄片《當雨水再次降下Ma’orad haca》透過深入的紀錄，生動展示了馬太鞍部落族人在傳統儀式中重新找回自我的過程，並對未來文化發展充滿希望。這部作品不僅是回顧過去的見證，更是展望未來的文化視窗。

首映會現場除了來自花蓮與馬太鞍的部落代表外，還有來自各界的貴賓與學者參加。另外部落年齡階層領導，如拉富德階層的張寶文、拉底友路階層的詹世豪、馬歐拉階層的薛佑銘，也齊聚一堂，共同見證這場跨越時空的文化交流。

