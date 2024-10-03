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台南文化中心40週年館慶　邀市民一起來場文化中心生日趴

▲台南文化中心邁入40歲，10月5-6日為期兩天的週末時刻，也特別安排台南文化中心生日派對。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南文化中心邁入40歲，10月5-6日為期兩天的週末時刻，也特別安排台南文化中心生日派對。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南文化中心在2024年10月邁入40歲了！台南市文化局邀請周伶芝擔任策展人，並以「伏流的身時間－文化空間的可能與相遇」為主題，在台南文化中心邁入這不惑之年的時刻，規劃一系列獨特的精采行動，並打造適合全齡民眾的館慶活動。

10月5-6日為期兩天的週末時刻，也特別安排台南文化中心生日派對，希望曾與台南文化中心一起成長或陪伴台南文化中心成長茁壯的市民朋友，共同前來參加這場生日派對，慶祝台南文化中心生日快樂！

▲台南文化中心邁入40歲，10月5-6日為期兩天的週末時刻，也特別安排台南文化中心生日派對。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南文化中心40週年館慶以「伏流的身時間」為主題策展，分別邀請不同領域的藝術家為不同世代敘事創作，打造協作共創的藝術參與計畫，同時台南文化中心也將在114年底面臨館舍重建，期望能在閉館之前打開藝術的多元面向，能夠讓民眾藉由親身參與藝文活動，感受文化中心的空間與未來可能性。此外，主視覺也延續去(2023)年主題，以夢湖和竹溪的水流作為意象設計，象徵台南文化中心四十年來如同不斷湧溢的溪水，持續灌溉、滋潤著台南的藝文生態。

本次開幕特別邀請台南在地音樂團隊「民生電器」統籌，帶領蘇俊穎掌中木偶劇團、狗屎運爵士大樂團、阿飄軍團彩繪電音三太子、永新彩藝藝術團、鳳軒民俗技藝團及仙女下凡等表演團隊，結合DJ混音與傳統藝陣、布袋偶戲、爵士樂團及街舞等多元的表演種類，現代音樂與傳統文化一起打造屬於全年齡的互動式遊行開幕派對。

館慶開幕兩天更是推出「台南藝友」專屬好禮，無論是文化中心的新、舊會員，都有機會兌換開幕限量小道具和禮物，一起加入開幕派對的互動環節。現場除了開幕演出，還有無獨有偶工作室劇團與台南文化中心的偶戲故事屋志工合作演出的行動偶劇場《竹溪故事列車》，另外在台南文化中心週遭的人行步道更邀集職人手作與飲料點心等攤販市集，有呷擱有掠，要讓民眾和文化中心一起熱鬧慶生日！

▲台南文化中心邁入40歲，10月5-6日為期兩天的週末時刻，也特別安排台南文化中心生日派對。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南文化中心40週年館慶今年以「伏流的身時間──文化空間的可能與相遇」為主題，除了開幕精采演出，10月5日(六)至12月22日(日)還有一連串活動陸續登場，戲劇演出《已讀》和公車劇場《喃喃》、共創計畫《小孩的伏流傳說》、講座《南台灣藝文推手：台南市立文化中心》、論壇《南說南說：藝文如何匯聚人們？》、視覺展覽《展場誌：觀看者-維護者-空間的對話術》以及多檔精選館慶演出節目，邀請市民朋友一起來熱鬧慶祝台南文化中心40歲！更多40週年館慶的精采節目訊息，請鎖定台南文化中心臉書粉絲專頁：（https://www.facebook.com/tmcc.tw/）或文化中心官方網站，即可獲得最完整的節目資訊。

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