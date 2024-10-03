黃偉哲要求加強山陀兒颱風防災應變　社會局長避難收容處所關懷居民

▲社會局長盧禹璁3日下午前往台南市白河區與麻豆區兩處避難收容處所，探訪關懷因颱風而撤離的居民及提供民生物資，確保民眾在撤離期間的生活需求能即時獲得協助。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因應山陀兒颱風可能帶來強風豪雨的災害，台南市政府持續加強防災應變，黃偉哲市長除指示各防災編組單位嚴陣以待，盤點並落實各項防颱準備工作外，亦要求社會局全力戒備並動員人力物力投入災民避難收容整備及應變作業。

社會局長盧禹璁3日下午前往台南市白河區與麻豆區兩處避難收容處所，探訪關懷因颱風受到影響而撤離的居民及提供民生物資，並檢視各安置處所之空間安排及設備，確保民眾在撤離期間的生活需求能即時獲得協助。





社會局說明，此次山陀兒颱風來襲，台南市迅速啟動避難收容機制，並設定多處避難收容處所，目前已有40名居民進駐白河區及麻豆區等11處收容處所，獲得緊急收容安置與相關協助，社會局也會持續與相關單位密切合作，確保物資、餐食及其他生活必需品都能即時到位。





盧禹璁局長代表黃偉哲市長感謝現場工作人員在颱風期間在各崗位的努力，盧局長強調，黃偉哲市長十分關心颱風期間居民安全，要求市府各單位提供全面的支援，包含緊急安置、物資供應及醫療協助等。此次社會局社工人員也投入災民服務準備，針對有需要的受災民眾，可提供情緒支援及相關社褔資源，協助需要幫助的家庭或個人。





社會局提醒市民朋友，颱風期間可多加利用台南市政府官方Line瞭解颱風動向及相關訊息，若有緊急需求或需尋求支援，可隨時撥打1957社會福利諮詢專線或1999市民服務專線，市府將第一時間提供協助，保障民眾安全與權益。