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南瀛國際民俗藝術節盛大回歸　黃偉哲邀全國民眾來享受國際藝術盛宴

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

睽違六年，備受期待的「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自包括日本、韓國、泰國、菲律賓、馬來西亞、蒙古、義大利、尼泊爾、紐西蘭、波蘭、智利、波多黎各、保加利亞、巴拉圭、拉脫維亞等，18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮！

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲4日上午出席「2024南瀛國際民俗藝術節」記者會，他表示「南瀛國際民俗藝術節」於台南縣市合併前由原台南縣開始創辦，每2年舉行1次，是頗富歷史盛名及具有文化傳承的民俗藝術活動。2024年有來自18個國家、共21組團隊，感謝他們在颱風天如「坐著大怒神」，很辛苦的搭機來到台南，現在颱風離開，表演就要開始了，歡迎大家一起來欣賞他們最精采的表演。

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲亦誠摯邀請全國觀眾，把握雙十節的初秋出遊期間，一同到台南參與這場國際文化盛會，見證全球民俗藝術的璀璨時刻，也要讓來台交流的國外團隊感受滿滿的台灣熱情與台南文化。

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲也特別代表市府，將精心準備的工藝伴手禮，贈送給來自世界各地的國際團隊，展現對各國藝術家的誠摯歡迎與感謝。黃市長表示，特色紀念禮品是由台南工藝家陳一中老師製作的紙雕劍獅，透過贈送工藝品，見證台南與來台的國際團隊友誼長存，期待未來能有更多的合作與互動，並再次歡迎所有團隊的到來，也祝福這場文化盛宴能圓滿順利。

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局表示，這次有日本秋田竿燈祭的參與演出，是本屆藝術節的亮點之一。竿燈祭每年夏季於日本秋田縣舉辦，與青森睡魔祭、仙台七夕祭並列為東北三大祭典，且被列為日本國家重要文化遺產，讓民眾不必出國即可身歷其境，感受日本傳統祭典的魅力。另外今年智利、波多黎各、阿爾及利亞等國是首次參與南瀛民俗藝術節，也顯見今年民藝節的團隊更具多元性與可看性。

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市文化局指出，國際團隊各自承載著深厚的民族傳統與文化底蘊，包括日本的「太鼓」展現傳統祭典和儀式的活力與力量；巴拉圭的「頂瓶舞」融合高超平衡技巧與優雅動作，展現獨具魅力的地方風情；波多黎各黑色皇權舞團的「Bomba」舞蹈生動詮釋非洲奴隸追求自由與抗爭的歷史。

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

此外，義大利團隊將中古世紀旗隊的精采表演帶到舞台，將旗幟拋至35呎高驚豔全場；紐西蘭毛利歌舞通過傳統服飾與充滿力量的面部表情，深情致敬毛利文化傳統，每支舞蹈背後的豐富歷史與文化故事，將透過舞者的律動和音樂的節拍，在10月的台南交織成一場跨越國界的多元文化盛宴。

本次藝術節活動豐富多元，精心策畫的精彩節目包括：匯聚精彩的開∕閉幕國際團隊大匯演、盛大的踩街嘉年華、特別策劃的台南400大戲、連演6日的南瀛綠都心公園主舞台節目，以及於大台南地區展開16區17場次的巡演活動。

▲「南瀛國際民俗藝術節」將於10月5日至13日盛大登場，來自日韓等18國21組的民俗歌舞，加上15組國內知名表演團隊，連續9天熱情點燃台南的文化熱潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動由洄瀾舞集演出精彩的《阿美族群樂舞-舞宴之歌》揭開序幕，包括市議會蔡育輝、趙昆原、王宣貿、李宗翰、沈家鳳、吳通龍等多位議員均到場參加，場面相當熱鬧。

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