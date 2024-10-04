山陀兒颱風侵襲台南停電16844戶　全力搶修全面復電

▲山陀兒颱風期間台南地區停電搶修復電數達16844戶，4日更動員63人跨區支援鳳山搶修復電。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

山陀兒颱風期間台南地區截至4日上午11時，大台南累積曾停電戶數達16844戶，在台南、新營區處持續動員搶修下已全數復電，復電率達100%，4日更動員63人跨區支援鳳山搶修復電。

台電台南處於4日上午7時，動員63名人力（含員工及承攬商）出發前往重災區鳳山區處，跨區支援協助電力設備修復。本次颱風南部地區首當其衝，台南及新營區處秉持「台電一家人，有代誌做伙擔」的精神，隨即跨區支援鳳山區處搶修工作，以期盡早完成復電，黃明舜處長與黃啓通處長同時也提醒搶修人員務必注意自身狀況，秉持工作及交通安全第一為原則，完成搶修任務後平安歸來。

另外，台南地區已全數復電，若仍有個別用戶尚未來電情形，請利用台電1911客服專線，告知民眾停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員，以最快的速度為民眾點亮燈火，順利復電。

台電再次提醒民眾，雖然山陀兒颱風已逐漸遠離，仍須注意用電安全。如果看到電線掉落或出現外露狀況，立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。