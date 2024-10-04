全聯推8款蔬菜平價優惠「最低14元」！家樂福有機蔬果「買1送1」

▲全聯10月4日~10月9日，於北農供應的229間雙北門市推出「8款蔬菜限定優惠」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

颱風山陀兒襲台後菜價飆漲，賣場發揮通路力量推出蔬菜平價抗漲優惠。全聯今（4日）起至10月9日於北農供應的229間雙北門市，推出「8款蔬菜限定優惠」，包括小黃瓜、洋蔥、馬鈴薯等，最低單粒「特價14元」。家樂福即日起至10月7日也有多款平價蔬菜優惠，有機紅蘿蔔更祭出「買1送1」。

●全聯

10月4日至10月9日配合台北市政府市場處，啟動平價蔬菜措施，在北農供應的229間雙北門市，推出「8款蔬菜限定優惠」，總計約51噸貨量，照顧消費者荷包。

優惠商品包括：

小黃瓜原價45元，特價39元。

嚴選茭白筍原價118元，特惠價99元，現省19元。

鮮香菇原價65元，特價59元。

履歷紅蘿蔔原價40元，特價33元。

進口馬鈴薯單盒原價55元，特價49元。

進口洋蔥單袋原價45元，特價35元，現省10元。

進口馬鈴薯單粒原價22元，特價14元。

進口洋蔥單粒原價19元，特價16元。

●家樂福

家樂福10月4日至10月7日，推出多款蔬菜平價抗漲優惠：

台灣熟綠竹筍每袋600g，特價219元。

美國西芹600g，特價79元。

履歷去殼玉米筍，每盒120g，特價36元。

有機丸株金針菇，每袋特價12元。

家樂福有機櫛瓜500g，特價99元。

日本茨城紅春香地瓜500g，一袋139元。

「有機紅蘿蔔400g」，特價39元「買1送1」。